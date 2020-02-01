Не стерпели капризов звезды: Наталья Ветлицкая начала терять членов своей новой команды





Отмечается, что Ветлицкая постоянно скандалит и ведет себя так, как это было принято в среде артистов еще в начале «нулевых». Вообще, возвращение Натальи Ветлицкой на сцену оказалось не самым удачным решением. Сначала артистку высмеяли за нелепый наряд, позднее осудили за фонограмму на концерте в честь юбилея Дмитрия Маликова. Теперь же пресса сообщает, что от исполнительницы уходят сотрудники, не готовые мириться с ее скверным характером.Как пишет издание со ссылкой на членов команды Ветлицкой, певица часто скандалит даже без повода. Многие связывают это с нервозностью, которая появилась у исполнительницы из-за не совсем удачного возвращения на сцену. Публика не восприняла звезду 90-х с распростертыми объятиями, как она ожидала изначально.