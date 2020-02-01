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Не стерпели капризов звезды: Наталья Ветлицкая начала терять членов своей новой команды

Не успела певица Наталья Ветлицкая полноценно вернуться на сцену после 25-летнего перерыва в эстрадной карьере, как это событие омрачил уход от артистки некоторых членов команды. Как пишет «Экспресс Газета», сотрудники исполнительницы жалуются на ее неадекватное поведение.
Не стерпели капризов звезды: Наталья Ветлицкая начала терять членов своей новой команды

Отмечается, что Ветлицкая постоянно скандалит и ведет себя так, как это было принято в среде артистов еще в начале «нулевых». Вообще, возвращение Натальи Ветлицкой на сцену оказалось не самым удачным решением. Сначала артистку высмеяли за нелепый наряд, позднее осудили за фонограмму на концерте в честь юбилея Дмитрия Маликова. Теперь же пресса сообщает, что от исполнительницы уходят сотрудники, не готовые мириться с ее скверным характером.

Как пишет издание со ссылкой на членов команды Ветлицкой, певица часто скандалит даже без повода. Многие связывают это с нервозностью, которая появилась у исполнительницы из-за не совсем удачного возвращения на сцену. Публика не восприняла звезду 90-х с распростертыми объятиями, как она ожидала изначально.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:16

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