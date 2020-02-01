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Андрей Руденский в эфире передачи «Мой герой» расскажет о своей первой главной роли в фильме "Жизнь Клима Самгина"

13 февраля на канале «ТВ Центр» выйдет в эфир передача «Мой герой», в которой Андрей Руденский расскажет Татьяне Устиновой, как он из студента архитектурного института превратился в артиста. Актёр поделится опытом о своей первой главной роли в фильме "Жизнь Клима Самгина".

По окончанию школы Андрей Руденский поступил в Свердловский политехникум на прокатное производство, который закончил с отличием. Потом отучился в Свердловском архитектурном институте. И после попадания в театральную студию задумался, не стать ли актёром. Ему требовались не аплодисменты, слава, обложки или красные дорожки, а возможность воплотить в жизнь свой творческий потенциал.

Руденский смог впечатлить Виктора Коршунова, преподававшего в Щепкинском училище, и попал к нему сразу на 2 курс. Первую и сразу главную роль молодой актёр получил в 1987 году. Это был фильм «Жизнь Клима Самгина» режиссёра Виктора Титова, в котором принимали участие Елена Соловей, Армен Джигарханян, Михаил Глузский, Наталья Гундарева и многие другие. Актёр отмечает, что он быстро поладил со знаменитыми артистами, они ему доверяли. «Никто никогда не советовал как играть, не было оскорблений и унижений, хотя я был молодой пацан. Я вёл себя с ними на равных», -рассказывал актер.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:55

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