АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Юлия Ковальчук пво время встреч с подругами говорит о здоровье

Известная российская певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram совместное фото с близкими подругами. В подписи к этому посту артистка призналась, о чем разговаривает с подружками во время редких встреч.
Юлия Ковальчук пво время встреч с подругами говорит о здоровье

Как признается исполнительница, в последние годы темы разговора на встречах с подругами заметно изменились. «Взрослеем. Если прежде во время встреч с подругами могли долго обсуждать мужчин, работу, покупки, будущее и прочую важную для нас ерунду, то сейчас практически любая беседа постепенно сводится к теме здоровья», - откровенно призналась знаменитость. При этом, отмечает Юлия Ковальчук, она всегда с вниманием старалась относиться к своему организму, но эта тема в последнее время стала для нее очень актуальной. Она добавила, что дело вовсе не в том, что прежде кто-то проявил невнимательность к себе, но настали времена, когда кто-то из знакомых, родственников или друзей непременно болеет.

Напоследок артистка обратилась к поклонникам, попросив их беречь себя и свое здоровье. «Не забывайте обследоваться регулярно, поскольку практически любую болезнь можно победить на ранней стадии», - подытожила певица.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Александр Яценко обвенчался с избранницей Ксенией после двух лет…
«Знакомый сюжет»: Игорь Крутой отреагировал на фото Марины Юдашкиной с Львом…
Популярный мод игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition…
Ученые нашли способы домашнего лечения…
Юлия Ковальчук пво время встреч с подругами говорит о…
Новые ноутбуки Huawei MateBook оснастят IPS-экранами с разрешением…
Мама Леди Гаги вспомнила о депрессии дочери на фоне издевательств в…
Авторы Heaven’s Vault работают над игрой о Камелоте и Круглом…
Дженифер Энистон планирует сотрудничество с Меган…
Audi вывела заряженный хэтчбек RS3 на тесты в…
Любовь Толкалина показала красные пятна на лице из-за тяжелого рабочего…
Электрический Odyssey-21 покоряет…
Беременная экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван снялась с возлюбленным Стивом Кази в…
Врачи рассказали о пользе употребления соленых огурцов в зимнее…
Наталья Рудова рассказала о трудностях во время ремонта…
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру на фотографиях с отдыха на…
Hyundai опубликовала тизер нового поколения кроссовера…
Не стерпели капризов звезды: Наталья Ветлицкая начала терять членов своей новой…
Huawei предлагает флагманы и популярные модели смартфонов со скидкой до 17…
Специалисты из Великобритании рассказали о заразности полезных…
Андрей Руденский в эфире передачи «Мой герой» расскажет о своей первой главной роли в фильме "Жизнь Клима…
Анастасия Костенко: «Милаша уже решила, что будет баюкать…
Браузер Microsoft Edge будет блокировать загрузку нежелательных…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян дал себе месяц на примирение с беременной Сашей…
Наталья Поклонская назвала коронавирус заговором против…
Бизнесмен Юрий Растёгин собирается взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской долг в 2 миллиона рублей за квартиру…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
Отец Филиппа Киркорова Бедрос в хорошем настроении появился на…
Просмотреть все новости