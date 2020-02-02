Юлия Ковальчук пво время встреч с подругами говорит о здоровье

Как признается исполнительница, в последние годы темы разговора на встречах с подругами заметно изменились. «Взрослеем. Если прежде во время встреч с подругами могли долго обсуждать мужчин, работу, покупки, будущее и прочую важную для нас ерунду, то сейчас практически любая беседа постепенно сводится к теме здоровья», - откровенно призналась знаменитость. При этом, отмечает Юлия Ковальчук, она всегда с вниманием старалась относиться к своему организму, но эта тема в последнее время стала для нее очень актуальной. Она добавила, что дело вовсе не в том, что прежде кто-то проявил невнимательность к себе, но настали времена, когда кто-то из знакомых, родственников или друзей непременно болеет.Напоследок артистка обратилась к поклонникам, попросив их беречь себя и свое здоровье. «Не забывайте обследоваться регулярно, поскольку практически любую болезнь можно победить на ранней стадии», - подытожила певица.