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Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян дал себе месяц на примирение с беременной Сашей Черно

Накануне беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно заявила, что устала слышать от мужа Иосифа Оганесяна, что он хочет развестись. Девушка отметила, последней каплей стал отказ возлюбленного от нее на шоу, после чего пара подала, по ее словам, на развод. Тем не менее, Иосиф Оганесян дал себе месяц на примирение с возлюбленной, или он покинет реалити-шоу навсегда.
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян дал себе месяц на примирение с беременной Сашей Черно

В своем признании Саша Черно рассказала поклонникам, что на протяжении всех этих месяцев беременности она слышала о неудовлетворенности своего мужа, изменить его звезда реалити-шоу не смогла, а потому хочет развестись. Иосифа Оганесяна она назвала "паразитом" и "мерзавцем", отметив, что не хотела стать матерью-одиночкой, но уже привыкает к новому статусу.

Иосиф Оганесян, в свою очередь, тоже пообщался с фолловерами. Он признался, что не будет находиться на проекте "Дом-2" один без жены, но очень хочет все наладить и помириться с ней. На данный момент супруги, как оказалось, живут отдельно, все зашло слишком далеко. Оганесян дал сам себе месяц, чтобы найти способ спасти брак с Черно, иначе он попросту уйдет с реалити-шоу, ведь оставаться не видит смысла.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:40

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