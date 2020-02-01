Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян дал себе месяц на примирение с беременной Сашей Черно





В своем признании Саша Черно рассказала поклонникам, что на протяжении всех этих месяцев беременности она слышала о неудовлетворенности своего мужа, изменить его звезда реалити-шоу не смогла, а потому хочет развестись. Иосифа Оганесяна она назвала "паразитом" и "мерзавцем", отметив, что не хотела стать матерью-одиночкой, но уже привыкает к новому статусу.Иосиф Оганесян, в свою очередь, тоже пообщался с фолловерами. Он признался, что не будет находиться на проекте "Дом-2" один без жены, но очень хочет все наладить и помириться с ней. На данный момент супруги, как оказалось, живут отдельно, все зашло слишком далеко. Оганесян дал сам себе месяц, чтобы найти способ спасти брак с Черно, иначе он попросту уйдет с реалити-шоу, ведь оставаться не видит смысла.