Популярный мод игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition обновился





Отмечается, что в версии 4.77 разработчики исправили несколько ошибок, которые были связаны с алхимией и учетом бонусов брони и оружия. Лишился мод и проблем с расчетом урона. Кроме того, в нем теперь реализована полноценно работающая блокировка ингредиентов, при которой не требуется производить вторичную добавку.Стоит отметить, что мод The Witcher 3: Wild Hunt Enhanced Edition является глубокой и тщательной переработкой игры. Устанавливать его рекомендуют лишь тем, кто уже прошел оригинальную версию. Самая первая версия мода для «третьего Ведьмака» была выпущена командой W3ЕЕ еще в начале минувшего года, с тех пор авторы постоянно обновляют свое творение. К слову, оригинальная версия игры уже давно обросла огромным количеством независимых модификаций и патчей, поскольку уровень ее популярности с момента выхода первого официального релиза оказался одним из самых высоких на игровом рынке.