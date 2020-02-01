Браузер Microsoft Edge будет блокировать загрузку нежелательных программ





Предположительно, данная функция в ближайшем будущем появится и в стабильных версиях Edge. При этом в самой компании отмечают, что активировать указанную функцию по умолчанию не собираются. Пользователи смогут сделать это самостоятельно через соответствующий пункт в меню настроек конфиденциальности. Кроме того, подчеркивается, что приложения, которые блокирует Microsoft Edge, далеко не всегда являются вредоносными, однако могут иметь скрытые встроенные крипто-майнеры, навязчивую рекламу или уведомления.Примечательно, что в Microsoft Edge уже используется фильтр под названием SmartScreen, который призван защитить пользователей от фишинга и вредоносного ПО.