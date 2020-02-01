Бизнесмен Юрий Растёгин собирается взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской долг в 2 миллиона рублей за квартиру Джигарханяна





После расставания Армена Джигарханяна и Татьяны Власовой половина их совместной квартиры на Арбате была выставлена на продажу. Покупателем стал бизнесмен Юрий Растёгин. Согласно утверждениям Виталины Цымбалюк-Романовской, актёр старался побыстрее перебраться в новую квартиру на Молодогвардейской улице. А для этого необходимо было произвести ремонт. Джигарханян и Растёгин условились об авансе в 2 млн рублей в счёт будущей сделки. Пианисткой была написана долговая расписка, а деньги потрачены на обустройство жилья. Остальную сумму за половину квартиры на Арбате покупатель перевел на счёт актёра. По словам Цымбалюк-Романовской, она не принимала участия в сделке.По окончанию продажи половины имущества стороны обязаны были написать расписку, в которой отмечается, что претензий друг к другу не имеют. Однако, судя по всему, этого не сделали в виду своих доверительных отношений. Спустя некоторое время в семейной жизни актёра и пианистки наступил разлад и появилась информация о том, что советский артист получил не всю суммы после продажи. Растёгин решил подать в суд на бывшую супругу Джигарханяна, так как у него есть расписка. В результате в квартире проживает Цымбалюк-Романовская, а актёр решил вернутся к Татьяне Власовой. Впрочем, согласно законодательству, долг бизнесмену могут поделить между бывшими супругами пополам, так как на момент его появления они состояли в законном браке.