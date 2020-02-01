АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Бизнесмен Юрий Растёгин собирается взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской долг в 2 миллиона рублей за квартиру Джигарханяна

Бизнесмен Юрий Растёгин подаёт в суд на Виталину Цымбалюк-Романовскую из-за денег за квартиру Армена Джигарханяна. Он планирует взыскать с неё долг в 2 миллиона рублей.

После расставания Армена Джигарханяна и Татьяны Власовой половина их совместной квартиры на Арбате была выставлена на продажу. Покупателем стал бизнесмен Юрий Растёгин. Согласно утверждениям Виталины Цымбалюк-Романовской, актёр старался побыстрее перебраться в новую квартиру на Молодогвардейской улице. А для этого необходимо было произвести ремонт. Джигарханян и Растёгин условились об авансе в 2 млн рублей в счёт будущей сделки. Пианисткой была написана долговая расписка, а деньги потрачены на обустройство жилья. Остальную сумму за половину квартиры на Арбате покупатель перевел на счёт актёра. По словам Цымбалюк-Романовской, она не принимала участия в сделке.

По окончанию продажи половины имущества стороны обязаны были написать расписку, в которой отмечается, что претензий друг к другу не имеют. Однако, судя по всему, этого не сделали в виду своих доверительных отношений. Спустя некоторое время в семейной жизни актёра и пианистки наступил разлад и появилась информация о том, что советский артист получил не всю суммы после продажи. Растёгин решил подать в суд на бывшую супругу Джигарханяна, так как у него есть расписка. В результате в квартире проживает Цымбалюк-Романовская, а актёр решил вернутся к Татьяне Власовой. Впрочем, согласно законодательству, долг бизнесмену могут поделить между бывшими супругами пополам, так как на момент его появления они состояли в законном браке.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру на фотографиях с отдыха на…
Hyundai опубликовала тизер нового поколения кроссовера…
Не стерпели капризов звезды: Наталья Ветлицкая начала терять членов своей новой…
Huawei предлагает флагманы и популярные модели смартфонов со скидкой до 17…
Специалисты из Великобритании рассказали о заразности полезных…
Андрей Руденский в эфире передачи «Мой герой» расскажет о своей первой главной роли в фильме "Жизнь Клима…
Анастасия Костенко: «Милаша уже решила, что будет баюкать…
Браузер Microsoft Edge будет блокировать загрузку нежелательных…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян дал себе месяц на примирение с беременной Сашей…
Наталья Поклонская назвала коронавирус заговором против…
Бизнесмен Юрий Растёгин собирается взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской долг в 2 миллиона рублей за квартиру…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
Отец Филиппа Киркорова Бедрос в хорошем настроении появился на…
В Сети вспомнили об уникальном передвижном автоклубе на базе…
«Закрывает дверь и начинает душить меня»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила певицу в…
Apple Watch спасли спящую женщину от сердечного…
Таролог Марианна Абравитова рассказала, почему Джиган и его супруга Оксана не говорят пол будущего…
Медики назвали отличие коронавируса от…
«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за…
Android Auto получил с обновлением долгожданную…
Ирина Пегова показала румбу в своём…
Apple временно закрыла свои магазины в Китае из-за вспышки нового…
«Подвергала меня насилию»: Дочь Михаила Ефремова рассказала о пьянстве и побоях…
Названы способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции и заставить водителя сзади…
Звезда «Дом-2» Марина Тристановна сбежала из заражённого…
Дмитрий Маликов никак не отреагировал на признание в любви со сцены Натальей…
В США появится винтовка, стреляющая только при гарантированном…
«Замуж за Шишкову»: Алена Шишкова намекнула на появление нового…
Просмотреть все новости