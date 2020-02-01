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Отец Филиппа Киркорова Бедрос в хорошем настроении появился на публике

Недавно отец Филиппа Киркорова появился на одном из мероприятий. Многие были рады видеть Бедроса Киркорова в хорошем настроении.
Отец Филиппа Киркорова Бедрос в хорошем настроении появился на публике

Отец знаменитого исполнителя Филиппа Киркорова посетил мероприятие, на котором вручали премии «Будем жить!» ассоциации онкологических больных людей. Церемония проводится каждый год в Кремлевском дворце. 87-летний Бедрос Киркоров выглядел очень бодро и удивил публику своим приподнятым настроением. Также известно, что он сумел пообщаться с журналистами и даже позировал для фотографов. Киркоров был одет в тот же серый костюм, что и несколько лет назад на мероприятии в «Метрополе».

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров решил принять участие в шоу «Модный приговор» в роли участника. Как утверждает певец, у него много нарядов, но он просто захотел поэкспериментировать. Гардероб артиста по объёмам больше чем у звезды Ксении Собчак. Артист часто выступает по всей стране, но не забывает о родных и близких. Известно, что он каждый год приезжает в Болгарию, чтобы навестить могилу матери Виктории Лихачёвой, умершей в 1994 году. Бедрос Киркоров часто присутствовал на концертах сына, но стал реже появляться на них из-за проблем со здоровьем.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 20:16

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