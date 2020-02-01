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Ученые рассказали о полезных свойствах базилика

Ученые подробно рассказали о пользе базилика. В составе зелени присутствует большое количество различных питательных веществ. Подробности сообщает издание Food Facts.

В составе базилика находится большое количество минералов, например, железо, кальций, укрепляющий кости, марганец, магний, который защищает организм от инфекций, и калий. В двух столовых ложках зелени находится практически 30% ежедневной нормы витамина К, способствующий свертыванию крови человека. Также в составе растения присутствуют антиоксиданты. А витамин С помогает укреплять иммунитет.

Базилик имеет антибактериальное свойство, он богат на флавоноиды, которые способствуют защите организма на уровне клеток. Также в базилике присутствует большое количество различных масел. Они способствуют замедлению развития вредных бактерий. К примеру, эвгенол может блокировать динамичность одного из опасных ферментов. Специалисты подметили, что это чудесное средство против хронических воспалений. С помощью раствора из эфирного масла пряности можно уменьшить численность инфекционных бактерий, способных стимулировать появление диареи.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 20:23

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