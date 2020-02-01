Медики назвали отличие коронавируса от гриппа





По результатам медиков стало известно, что симптомы нового вируса очень легко перепутать с гриппом. Людей лихорадит, они чувствуют постоянную усталость, присутствует одышка, а также сухой раздирающий кашель. Отличием между этими схожими заболеваниями является тот факт, что при коронавирусе нижние дыхательные пути человека сразу поражаются болезнью. Кроме этого, грипп намного заразней, чем новый вирус.Также отличается инкубационный период у заболеваний. При гриппе он длится до двух дней, а далее выражается сама болезнь. Человек может переносить инфекцию на протяжении семи дней. Ученые выяснили, что инкубационный период у коронавируса занимает от пары дней до нескольких недель. Специалисты до сих пор не выяснили, сколько времени человек может быть заразным для окружающих после начала болезни.