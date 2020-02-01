Врачи рассказали о пользе употребления соленых огурцов в зимнее время





В холодное время года, когда в меню уже намного меньше свежих овощей, зелени и фруктов, важно правильно формировать свой рацион. Так, необходимые вещества для организма можно получить из квашеных, соленых овощей. Медики разъяснили, какие именно составляющие соленых огурцов максимально дополняют питание зимой. В этих вкусных овощах есть множество важных элементов, йод для здоровья щитовидной железы, витамины группы B, питающие нервную систему человека, магний для нейроактивности, важнейший для иммунитета витамин C.Кроме того, добавляя в основные блюда соленые огурцы, можно насытить тело витаминами PP, A, а также более двух десятков необходимых веществ, среди которых магний, сера, фосфор, железо, медь и натрий. В процессе приготовления соленых огурцов происходит процесс брожения, в ходе которого вырабатывается молочная кислота. Это природное вещество очень эффективно для блокировки и выведения из организма болезнетворных бактерий. Кроме того, это блюдо является диетическим, оно способно снизить уровень вредного холестерина, сжечь жиры и нормализовать обмен веществ. Кроме пользы для фигуры, соленые огурцы улучшают работу желудочно-кишечного тракта, устраняют запоры, помогая перистальтике кишечника.Большое количество клетчатки помогает очистить организм, а при респираторных и вирусных заболеваниях блюдо становится прекрасным жаропонижающим средством. Для этого рекомендуется прикладывать к стопам нарезанные кружочками соленые огурцы. Однако при всей полезности соленостей, напоминают специалисты, следует помнить и о противопоказаниях. Данный продукт может ухудшить состояние здоровья при заболеваниях сердца, желудка и поджелудочной железы. Не стоит употреблять это блюдо и при недугах почек, гепатите, атеросклерозе и холецистите.