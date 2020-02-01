Звезда «Дом-2» Никита Рудаков категорически не желает работать





Участница проекта «Дом-2» Алина Галимова мечтает о том, чтобы ее возлюбленный вместе с ней этой весной покинул телестройку. Однако Галимова не уверена, что он сможет ее достойно обеспечить. На данный момент Рудаков практически ничем не занимается, а все свое время посвящает тому, что сидит в гамаке и обсуждает другие пары, что совсем не устраивает Алину Галимову.Стоит отметить, что ранее, когда Алина Галимова говорила о том, что Никите Рудакову необходимо хоть чем-то заниматься, то окружающие называли ее меркантильной особой, а теперь наоборот, даже ведущий не отрицает, что молодой человек попросту лентяй.Так, Андрей Черкасов предложил звезде проекта «Дом-2» Никите Рудакову взять камеру, которая принадлежит шоу, и начать снимать видео, но тот сразу нашел отговорки и начал говорить, что ему для обработки отснятого материала нужен еще и компьютер. Тогда Черкасов любезно предложил Рудакову ноутбук, но тот вновь никак на это не отреагировал, после чего все решили, работать Никита просто не собирается.