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Ученые нашли способы домашнего лечения артрита

Ученые назвали несколько эффективных способов для лечения артрита дома. Одним из них является йога.

Исследования показали, что физические упражнения, например бег, создают большое давление на суставы человека. Более полезными являются водные тренировки для людей, страдающих от артрита. Жидкость способствует уменьшению давления на суставы во время упражнений в бассейнах. Благодаря такой альтернативе бегу, люди, страдающие от болезней связанных с суставами, смогли потерять лишние килограммы, получали возможность улучшения координации движений, настроения, качества своей жизни и практически убрали боли. Медики рекомендуют проводить водные упражнения три раза в неделю от 40 минут до часа. В 2003 году эксперты провели ряд исследований, чтобы узнать пользу от йоги. У людей, проходивших курс, значительно улучшилось самочувствие, настроение и сама жизнь. Занятия йогой помогают снимать воспаление и напряжение, указывающее на артрит.

Холодная и горячая вода способствуют уменьшению боли при заболевании. При прохождении теплой терапии успокаиваются мышцы и суставы, улучшается кровообращение в организме человека. Она включает в себя различные процедуры, например, ванна или душ с горячей водой, использование грелки и парафина для разогрева. Холодная терапия замедляет кровообращение, уменьшает масштабы отеков. Она состоит из процедуры, в которой сустав охлаждают, используя очень холодную воду, и устраняют боли, применяя мешок со льдом, заранее обмотанный полотенцем.

Эксперты также утверждают, что массажи мышц и суставов замедляют признаки артрита. Они способствуют снижению боли и улучшают настроение пациентов, вырабатывая серотонин.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:08

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