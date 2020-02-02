Мама Леди Гаги вспомнила о депрессии дочери на фоне издевательств в школе

Синтия Джерманотта, мать Леди Гаги, рассказала журналистам о детстве своей знаменитой дочери. Оказалось, будущая звезда испытывала депрессию из-за издевательств в школе.Жизнь нынешних кумиров миллионов не всегда была такой радостной, многие известные люди в детстве страдали от насмешек и издевок во время учёбы в школе или ВУЗах. Не избежала такой участи и Леди Гага, пожалуй, наиболее эпатажная исполнительница мировой сцены. Стефани Джерманотта в подростковом возрасте была жертвой буллинга. Как поделилась с журналистами мама певицы, из-за постоянной травли у девочки была жуткая депрессия. Будущая актриса и исполнительница подвергалась унижениям, ее сторонились.У подростка не было друзей, которые могли бы заступиться за нее, она чувствовала себя будто в изоляции. Причиной такого отношения, уверена миссис Джерманотта, была уникальность ее дочери. Постоянные нападки заставили девочку сомневаться в собственных силах и талантах. Родители Леди Гаги поддерживали ее в силу своих знаний и возможностей, однако это не помогало полностью избавится от депрессии. Тем более, в те времена психологическое здоровье не было такой свободной темой для обсуждения в обществе.Найти нужную информацию и пути решения проблем было сложной задачей, потому в большинстве случаев люди молча страдали. Однако сейчас, став суперзвездой мирового масштаба, Леди Гага не только свободна от былых страхов и тревог, но и помогает другим. Около восьми лет назад певица основала фонд "Born This Way", в котором могут найти поддержку все, кто столкнулся с травлей и буллингом.