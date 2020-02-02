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Новые ноутбуки Huawei MateBook оснастят IPS-экранами с разрешением 2К

Сетевые источники опубликовали данные о характеристиках новых ноутбуков Huawei MateBook, которые должны быть представлены производителем уже в текущем году. Как оказалось, в новинках будут установлены 2К-дисплеи, выполненные по технологии IPS.
Новые ноутбуки Huawei MateBook оснастят IPS-экранами с разрешением 2К

Всего, как утверждают источники, китайский техногигант планирует представить две модели Huawei MateBook 13 и MateBook 14 с соответствующими диагоналями дисплеев, разрешение которых составит 2160х1440. В качестве основы в обеих моделях будут использоваться CPU Intel Core i5 и i7 10-го поколения. Что же касается объема оперативной памяти, то он в зависимости от комплектации может составить 8 или 16 гигабайт. Также в списке характеристик упоминается наличие твердотельного накопителя формата SSD NVME емкостью 512 Гб.

Довольно интересно выглядит и графическая подсистема будущих устройств, которая представлена в качестве производительной дискретной видеокарты GeForce MX250. Информации о сроках официальной презентации новинок пока нет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:12

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