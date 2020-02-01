Участники «Дом-2» Саша Узерцова и Илья Подобрей после примирительного секса: «Мы решили быть вместе!»





После того, как Саша Узерцова и Илья Подобрей расстались, между ними случилась интимная близость. Однако участница «Дом-2» тут же поспешила обозначить, что они не пара и общего будущего у них нет. После к этому разговору они вернулись во время общего собрания на Лобном месте, где каждый пытался отстоять свою точку зрения. Так, Саша резко поменяла свое мнение и начала утверждать, что они все-таки пара, а Илья, наоборот, подчеркивал, что нет.В итоге участница проекта «Дом-2» Саша Узерцова устроила для Ильи Подобрея романтический ужин, после которого они решили возобновить свои отношения.Известно, что Илья изначально был готов пойти на примирение, но потом просто сильно разозлился. Сейчас же участники шоу «Дом-2» Саша Узерцова и Илья Подобрей обсудили все спорные моменты и готовы попробовать построить любовь.