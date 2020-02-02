Audi вывела заряженный хэтчбек RS3 на тесты в снегах
Зарубежная пресса активно публикует снимки, сделанные во время тестовых заездов обновленной версии заряженного хэтбчека Audi RS3 на заснеженных дорогах. Сообщается, что новая версия автомобиля обзавелась 5-цилиндровым турбированным двигателем, мощность которого превышает 400 лошадиных сил.
Компания Audi готовится к обновлению всей линейки автомобилей, выпускаемых под названием А3, в том числе их высокопроизводительных версий S3 и даже самых «горячих» экземпляров, в названии которых присутствует шильдик RS3. Первые прототипы новых Audi RS3 в течение последних месяцев неоднократно попадались журналистам на тестах, а очередная серия снимков демонстрирует, что Audi RS3 все еще находится на этапе тестирования. Свежие снимки новинки были сделаны где-то северней знаменитого Нюрбургринга. Как видно по опубликованным фотографиям, новая версия Audi RS3 получит более агрессивный передний бампер и расширенные крылья, получив тем самым еще более спортивный внешний вид.
Изменился, судя по всему, и дизайн головной оптики автомобиля, кроме того, увеличилась и фальшрадиаторная решетка, а дополняют картину воздухозаборники измененной формы, которые, к тому же, немного сдвинуты к нижним углам. Не меньше изменений и на корме новинки: новые задние фонари, обновленный бампер и спойлер измененной формы.
Компания Audi готовится к обновлению всей линейки автомобилей, выпускаемых под названием А3, в том числе их высокопроизводительных версий S3 и даже самых «горячих» экземпляров, в названии которых присутствует шильдик RS3. Первые прототипы новых Audi RS3 в течение последних месяцев неоднократно попадались журналистам на тестах, а очередная серия снимков демонстрирует, что Audi RS3 все еще находится на этапе тестирования. Свежие снимки новинки были сделаны где-то северней знаменитого Нюрбургринга. Как видно по опубликованным фотографиям, новая версия Audi RS3 получит более агрессивный передний бампер и расширенные крылья, получив тем самым еще более спортивный внешний вид.
Изменился, судя по всему, и дизайн головной оптики автомобиля, кроме того, увеличилась и фальшрадиаторная решетка, а дополняют картину воздухозаборники измененной формы, которые, к тому же, немного сдвинуты к нижним углам. Не меньше изменений и на корме новинки: новые задние фонари, обновленный бампер и спойлер измененной формы.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:07