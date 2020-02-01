АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

«Замуж за Шишкову»: Алена Шишкова намекнула на появление нового шоу

Модель Алена Шишкова опубликовала в stories своего микроблога Instagram постер несуществующего шоу «Замуж за Шишкову», который аналогичен реальному проекту «Замуж за Бузову». Звезда не давала никаких объяснений, но создала опрос, хотят ли ее подписчики увидеть такую программу в действительности.

Алена Шишкова считается одной из самых закрытых для публики известных личностей. Как она сама утверждает в редких комментариях, счастье и не только не должны быть выставлено на всеобщее обозрение. Как известно, модель состояла в серьезных отношениях с рэп-исполнителем Тимати, а сейчас она растит их маленькую дочь Алису.

В Сети почти нет никаких слухов о личной жизни Алены Шишковой, так как она не дает никаких поводов для лишних разговоров. Однако поклонники и хейтеры строят много догадок вокруг рассказов Симоны Юнусовой, которая проводит выходные со своей внучкой. Модель пропускает молча достаточно много ложной информации, но изредка отвечает недоброжелателям, чтобы они оставили ее семью в покое. Принципиальная позиция Алены Шишковой заключается в том, что все разногласия нужно решать внутри семьи, а не обсуждать на публике. Это особенно касается воспитания ребенка, за которое несет ответственность только она.

О романтических отношениях модели ничего не известно. Не так давно ей и ее напарнику Олегу Майами по телепроекту «Форт Боярд» приписали любовную связь. Но кроме так называемых знаков внимания со стороны артиста в действительности ничего не было. Так как это очередная неправда, Алена Шишкова не стала комментировать эту информацию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Замуж за Шишкову»: Алена Шишкова намекнула на появление нового…
Звезда «Дом-2» Никита Рудаков категорически не желает…
Роскошный российский внедорожник Aurus Komendant показали на дебютных…
«Ребенку счастье»: Сергей Безруков поделился фото дочери со…
Тизер Poco X2 доказал его идентичность модели Redmi…
Сын Раисы Рязановой Данила Перов не смог оставить семью ради…
Военный эксперт: США к 2025 году получат 2-3 собственные гиперзвуковые…
«Я не давал никому спать, на обеде у всех отбирал еду»: Дима Билан рассказал о детстве в Набережных…
Марк Цукерберг пообещал разозлить пользователей изменениями в…
Участники «Дом-2» Саша Узерцова и Илья Подобрей после примирительного секса: «Мы решили быть…
Станислав Садальский пришел в восторг от наряда Марии Кожевниковой на церемонии вручения кинопремии «Золотой…
Звезда «Дом-2» Хамраева о ночи со Стрелковым: «Я хотела тепла и…
Эксперты назвали секреты выгодной покупки…
Эдгар Запашный раскритиковал "коронованных"…
"Собираюсь ради неё штурмовать "Евровидение-2020": Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев представил свой хит "Садовник" и посвятил его пожилой…
Врачи назвали 5 вредных свойств активированного…
«Влюбился в меня по уши»: Ольга Зарубина выходит замуж за…
Названы самые масштабные эпидемии последних…
«Как это больно даже рассказывать не хочу»: Девушка Арсения Шульгина Лиана Волкова поделилась воспоминаниями о…
Спрос на Cybertruck превысил ожидания аналитиков…
В интернете вспомнили о сложной судьбе артистов из сказки "Снежная…
У Ванги обнаружили пугающее пророчество о…
Звезда Playboy Мария Лиман не выходит на связь после аварии на…
Мама ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой призналась, что вскипятила ее…
АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada…
"Я ещё не испытывала такого чувства гордости": Сын Натальи Подольской Артемий Пресняков научился кататься на…
"Живой звук": Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Лариса Долина дали мастер-класс по…
На сайте Минобороны РФ уже появился раздел форума…
Просмотреть все новости