«Замуж за Шишкову»: Алена Шишкова намекнула на появление нового шоу
Модель Алена Шишкова опубликовала в stories своего микроблога Instagram постер несуществующего шоу «Замуж за Шишкову», который аналогичен реальному проекту «Замуж за Бузову». Звезда не давала никаких объяснений, но создала опрос, хотят ли ее подписчики увидеть такую программу в действительности.
Алена Шишкова считается одной из самых закрытых для публики известных личностей. Как она сама утверждает в редких комментариях, счастье и не только не должны быть выставлено на всеобщее обозрение. Как известно, модель состояла в серьезных отношениях с рэп-исполнителем Тимати, а сейчас она растит их маленькую дочь Алису.
В Сети почти нет никаких слухов о личной жизни Алены Шишковой, так как она не дает никаких поводов для лишних разговоров. Однако поклонники и хейтеры строят много догадок вокруг рассказов Симоны Юнусовой, которая проводит выходные со своей внучкой. Модель пропускает молча достаточно много ложной информации, но изредка отвечает недоброжелателям, чтобы они оставили ее семью в покое. Принципиальная позиция Алены Шишковой заключается в том, что все разногласия нужно решать внутри семьи, а не обсуждать на публике. Это особенно касается воспитания ребенка, за которое несет ответственность только она.
О романтических отношениях модели ничего не известно. Не так давно ей и ее напарнику Олегу Майами по телепроекту «Форт Боярд» приписали любовную связь. Но кроме так называемых знаков внимания со стороны артиста в действительности ничего не было. Так как это очередная неправда, Алена Шишкова не стала комментировать эту информацию.
Алена Шишкова считается одной из самых закрытых для публики известных личностей. Как она сама утверждает в редких комментариях, счастье и не только не должны быть выставлено на всеобщее обозрение. Как известно, модель состояла в серьезных отношениях с рэп-исполнителем Тимати, а сейчас она растит их маленькую дочь Алису.
В Сети почти нет никаких слухов о личной жизни Алены Шишковой, так как она не дает никаких поводов для лишних разговоров. Однако поклонники и хейтеры строят много догадок вокруг рассказов Симоны Юнусовой, которая проводит выходные со своей внучкой. Модель пропускает молча достаточно много ложной информации, но изредка отвечает недоброжелателям, чтобы они оставили ее семью в покое. Принципиальная позиция Алены Шишковой заключается в том, что все разногласия нужно решать внутри семьи, а не обсуждать на публике. Это особенно касается воспитания ребенка, за которое несет ответственность только она.
О романтических отношениях модели ничего не известно. Не так давно ей и ее напарнику Олегу Майами по телепроекту «Форт Боярд» приписали любовную связь. Но кроме так называемых знаков внимания со стороны артиста в действительности ничего не было. Так как это очередная неправда, Алена Шишкова не стала комментировать эту информацию.