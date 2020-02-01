«Замуж за Шишкову»: Алена Шишкова намекнула на появление нового шоу

Алена Шишкова считается одной из самых закрытых для публики известных личностей. Как она сама утверждает в редких комментариях, счастье и не только не должны быть выставлено на всеобщее обозрение. Как известно, модель состояла в серьезных отношениях с рэп-исполнителем Тимати, а сейчас она растит их маленькую дочь Алису.В Сети почти нет никаких слухов о личной жизни Алены Шишковой, так как она не дает никаких поводов для лишних разговоров. Однако поклонники и хейтеры строят много догадок вокруг рассказов Симоны Юнусовой, которая проводит выходные со своей внучкой. Модель пропускает молча достаточно много ложной информации, но изредка отвечает недоброжелателям, чтобы они оставили ее семью в покое. Принципиальная позиция Алены Шишковой заключается в том, что все разногласия нужно решать внутри семьи, а не обсуждать на публике. Это особенно касается воспитания ребенка, за которое несет ответственность только она.О романтических отношениях модели ничего не известно. Не так давно ей и ее напарнику Олегу Майами по телепроекту «Форт Боярд» приписали любовную связь. Но кроме так называемых знаков внимания со стороны артиста в действительности ничего не было. Так как это очередная неправда, Алена Шишкова не стала комментировать эту информацию.