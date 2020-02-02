АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Дженифер Энистон планирует сотрудничество с Меган Маркл

Дженнифер Энистон восторженно отзывается о Меган Маркл. Актриса планирует будущим летом устроить встречу с герцогами Сассекскими и обсудить сотрудничество с супругой принца Гарри.

Дженнифер Энистон рассказала, что ей очень нравится актерская игра Меган Маркл. Она с удовольствием пересмотрела сериал «Форс-мажоры», в съёмках которого актриса приняла участие ещё до бракосочетания с принцем Гарри. Дело в том, что звезда отправится в Канаду во время съемок фильма «Загадочное убийство». Звезда «Утреннего шоу» планирует в будущем принять участие в совместном проекте с Меган Маркл. В скором времени герцоги Сассекские прибудут с официальным визитом в Лос-Анджелес. У актрисы появится шанс встретиться с Меган Маркл. Оказывается, у них много общего, к примеру, они дружат с семьей Клуни. По словам инсайдера, Энистон планирует прибыть в Канаду в июне или июле, чтобы приступить к съемкам «Загадочного убийства».

Они смогут пообщаться как только герцоги Сассекские прибудут в город. Всё находятся в предвкушении данной встречи. Бытует мнение, что после отречения от королевских обязанностей Меган Маркл имеет планы продолжить сниматься в Голливуде. На данный момент она находится в поисках агента. Ей пришлось пренебречь актерской карьерой после свадьбы с принцем Гарри. Оказывается, Елизавета II ранее предлагала Меган Маркл отказаться от титулов задолго до церемонии. Однако она отвергла это предложение, будучи уверенной, что проживёт без съёмок.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Авторы Heaven’s Vault работают над игрой о Камелоте и Круглом…
Дженифер Энистон планирует сотрудничество с Меган…
Audi вывела заряженный хэтчбек RS3 на тесты в…
Любовь Толкалина показала красные пятна на лице из-за тяжелого рабочего…
Электрический Odyssey-21 покоряет…
Беременная экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван снялась с возлюбленным Стивом Кази в…
Врачи рассказали о пользе употребления соленых огурцов в зимнее…
Наталья Рудова рассказала о трудностях во время ремонта…
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру на фотографиях с отдыха на…
Hyundai опубликовала тизер нового поколения кроссовера…
Не стерпели капризов звезды: Наталья Ветлицкая начала терять членов своей новой…
Huawei предлагает флагманы и популярные модели смартфонов со скидкой до 17…
Специалисты из Великобритании рассказали о заразности полезных…
Андрей Руденский в эфире передачи «Мой герой» расскажет о своей первой главной роли в фильме "Жизнь Клима…
Анастасия Костенко: «Милаша уже решила, что будет баюкать…
Браузер Microsoft Edge будет блокировать загрузку нежелательных…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян дал себе месяц на примирение с беременной Сашей…
Наталья Поклонская назвала коронавирус заговором против…
Бизнесмен Юрий Растёгин собирается взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской долг в 2 миллиона рублей за квартиру…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
Отец Филиппа Киркорова Бедрос в хорошем настроении появился на…
В Сети вспомнили об уникальном передвижном автоклубе на базе…
«Закрывает дверь и начинает душить меня»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила певицу в…
Apple Watch спасли спящую женщину от сердечного…
Таролог Марианна Абравитова рассказала, почему Джиган и его супруга Оксана не говорят пол будущего…
Медики назвали отличие коронавируса от…
«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за…
Android Auto получил с обновлением долгожданную…
Просмотреть все новости