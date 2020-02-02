Дженифер Энистон планирует сотрудничество с Меган Маркл
Дженнифер Энистон восторженно отзывается о Меган Маркл. Актриса планирует будущим летом устроить встречу с герцогами Сассекскими и обсудить сотрудничество с супругой принца Гарри.
Дженнифер Энистон рассказала, что ей очень нравится актерская игра Меган Маркл. Она с удовольствием пересмотрела сериал «Форс-мажоры», в съёмках которого актриса приняла участие ещё до бракосочетания с принцем Гарри. Дело в том, что звезда отправится в Канаду во время съемок фильма «Загадочное убийство». Звезда «Утреннего шоу» планирует в будущем принять участие в совместном проекте с Меган Маркл. В скором времени герцоги Сассекские прибудут с официальным визитом в Лос-Анджелес. У актрисы появится шанс встретиться с Меган Маркл. Оказывается, у них много общего, к примеру, они дружат с семьей Клуни. По словам инсайдера, Энистон планирует прибыть в Канаду в июне или июле, чтобы приступить к съемкам «Загадочного убийства».
Они смогут пообщаться как только герцоги Сассекские прибудут в город. Всё находятся в предвкушении данной встречи. Бытует мнение, что после отречения от королевских обязанностей Меган Маркл имеет планы продолжить сниматься в Голливуде. На данный момент она находится в поисках агента. Ей пришлось пренебречь актерской карьерой после свадьбы с принцем Гарри. Оказывается, Елизавета II ранее предлагала Меган Маркл отказаться от титулов задолго до церемонии. Однако она отвергла это предложение, будучи уверенной, что проживёт без съёмок.
Дженнифер Энистон рассказала, что ей очень нравится актерская игра Меган Маркл. Она с удовольствием пересмотрела сериал «Форс-мажоры», в съёмках которого актриса приняла участие ещё до бракосочетания с принцем Гарри. Дело в том, что звезда отправится в Канаду во время съемок фильма «Загадочное убийство». Звезда «Утреннего шоу» планирует в будущем принять участие в совместном проекте с Меган Маркл. В скором времени герцоги Сассекские прибудут с официальным визитом в Лос-Анджелес. У актрисы появится шанс встретиться с Меган Маркл. Оказывается, у них много общего, к примеру, они дружат с семьей Клуни. По словам инсайдера, Энистон планирует прибыть в Канаду в июне или июле, чтобы приступить к съемкам «Загадочного убийства».
Они смогут пообщаться как только герцоги Сассекские прибудут в город. Всё находятся в предвкушении данной встречи. Бытует мнение, что после отречения от королевских обязанностей Меган Маркл имеет планы продолжить сниматься в Голливуде. На данный момент она находится в поисках агента. Ей пришлось пренебречь актерской карьерой после свадьбы с принцем Гарри. Оказывается, Елизавета II ранее предлагала Меган Маркл отказаться от титулов задолго до церемонии. Однако она отвергла это предложение, будучи уверенной, что проживёт без съёмок.