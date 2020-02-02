Дженифер Энистон планирует сотрудничество с Меган Маркл





Дженнифер Энистон рассказала, что ей очень нравится актерская игра Меган Маркл. Она с удовольствием пересмотрела сериал «Форс-мажоры», в съёмках которого актриса приняла участие ещё до бракосочетания с принцем Гарри. Дело в том, что звезда отправится в Канаду во время съемок фильма «Загадочное убийство». Звезда «Утреннего шоу» планирует в будущем принять участие в совместном проекте с Меган Маркл. В скором времени герцоги Сассекские прибудут с официальным визитом в Лос-Анджелес. У актрисы появится шанс встретиться с Меган Маркл. Оказывается, у них много общего, к примеру, они дружат с семьей Клуни. По словам инсайдера, Энистон планирует прибыть в Канаду в июне или июле, чтобы приступить к съемкам «Загадочного убийства».Они смогут пообщаться как только герцоги Сассекские прибудут в город. Всё находятся в предвкушении данной встречи. Бытует мнение, что после отречения от королевских обязанностей Меган Маркл имеет планы продолжить сниматься в Голливуде. На данный момент она находится в поисках агента. Ей пришлось пренебречь актерской карьерой после свадьбы с принцем Гарри. Оказывается, Елизавета II ранее предлагала Меган Маркл отказаться от титулов задолго до церемонии. Однако она отвергла это предложение, будучи уверенной, что проживёт без съёмок.