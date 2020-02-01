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Названы самые масштабные эпидемии последних лет

Составлен список вспышек эпидемий заболеваний, которые регистрировали в последние годы. Первым стоит отметить птичий грипп, спровоцировавший большое количество переживаний в 1997 году.
Названы самые масштабные эпидемии последних лет

Тогда зафиксировали первый случай заболевания человека. За последующие несколько лет в различных государствах отмечено заболевание свыше 300 человек, а также смерть более 200 пациентов. В 2002-м появились сообщения о появлении атипичной пневмонии. Традиционные методы лечения не приносили большой пользы. Она изначально появилась в КНР, после чего распространилась в США, Канаду, а также РФ. В течение периода борьбы с болезнью скончались порядка 800 человек из 8 тысяч заболевших, отмечает mir24.tv.

В 2009-м на планете заговорили об опасности свиного гриппа. Самые первые факты заражения отмечены в США и Мексике. Впоследствии количество пациентов с таким диагнозом достигло отметки в 250 тысяч. Проблема затронула 73 государства по всему миру. Около 1% всех пациентов скончались. В 2010-м на территории Центральной и Южной Америк зафиксировали эпидемию вируса Зика. Его переносчиками выступали комары. Спустя всего несколько дней недомогания симптомы исчезают, однако в случае поражения беременной женщины результатом станет рождение ребёнка с рядом патологий. В 2015-2015 гг. свыше 10 тысяч смертей спровоцировало распространение лихорадки Эбола.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:04

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