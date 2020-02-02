Любовь Толкалина показала красные пятна на лице из-за тяжелого рабочего графика
Известная актриса и директор театрального проекта Любовь Толкалина рассказала своим поклонникам, как тяжелый график сказывается на ее внешнем виде. Звезда без стеснения демонстрирует свои фотографии, где она без макияжа или с покрасневшим от процедур лицом в микроблоге Instagram.
Актриса театра никогда не жалуется на отсутствие энергии или нежелание работать, однако активный график дает о себе знать, влияя на внешность. Недавно на своей Instagram-странице Любовь Толкалина опубликовала короткое видео, показывая лицо после перелета, которое покрылось пятнами. После этого она написала целый пост о косметических процедурах, которые ей приходится регулярно делать, чтобы восстановить хорошее состояние кожи.
После просмотра кадров с лазерной процедуры актрисы, фанаты начали активно писать комментарии, не сдерживая своих эмоций. «Это же ожог!», «Кошмар…», «Боже… я подумала что-то случилось… аллергия», - откликнулись пользователи сети.
Как известно, два года назад Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским после 16 лет гражданского брака. В 2019 году стало известно о новых отношениях звезды с телеведущим Джоном Уорреном. Кроме тяжелого графика и отношений актриса многие годы занималась воспитанием дочери, которой скоро исполнится 19.
Актриса театра никогда не жалуется на отсутствие энергии или нежелание работать, однако активный график дает о себе знать, влияя на внешность. Недавно на своей Instagram-странице Любовь Толкалина опубликовала короткое видео, показывая лицо после перелета, которое покрылось пятнами. После этого она написала целый пост о косметических процедурах, которые ей приходится регулярно делать, чтобы восстановить хорошее состояние кожи.
После просмотра кадров с лазерной процедуры актрисы, фанаты начали активно писать комментарии, не сдерживая своих эмоций. «Это же ожог!», «Кошмар…», «Боже… я подумала что-то случилось… аллергия», - откликнулись пользователи сети.
Как известно, два года назад Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским после 16 лет гражданского брака. В 2019 году стало известно о новых отношениях звезды с телеведущим Джоном Уорреном. Кроме тяжелого графика и отношений актриса многие годы занималась воспитанием дочери, которой скоро исполнится 19.