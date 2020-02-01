Экс-участница «Дом-2» Лена Баранова заговорила о любви к Никите Уманскому





Лена Баранова начала ностальгировать по тому времени, когда она была среди участников телестройки. Известно, что Баранова мечтает о карьере телеведущей и сейчас искренне рассказала обо всех своих переживаниях, хотя ее пост и получился в итоге немного сумбурным.Девушка отметила, что не понимает, как можно было быть настолько неадекватной и упустить такую возможность и покинуть проект «Дом-2». Помимо этого, Лена Баранова отметила, что пока не до конца разобралась в своих чувствах, но ей очень нравится Никита Уманский, возможно, даже это любовь.Пока неизвестно, станет ли ее откровение поводом для того, чтобы вновь переступить порог проекта «Дом-2», ведь сердце Никиты Уманского, как известно, сейчас пока еще свободно.Тем не менее, за то, чтобы получить внимание со стороны Никиты Уманского, сейчас борется Лена Пронина, которая, видимо, готова на многое, чтобы получить желаемое.