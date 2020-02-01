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Врачи назвали 5 вредных свойств активированного угля

Активированный уголь - доступный и не дорогой сорбент, который должен лежать в аптечке для первой помощи. Однако, не зная всех его свойств, люди часто вредят своему организму. Врачи назвали 5 пагубных свойств активированного угля, среди которых повышенный риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Врачи назвали 5 вредных свойств активированного угля

Большое количество людей еще с малого возраста знают, что при любом отравлении, диарее или другом расстройстве желудочно-кишечного тракта нужно обязательно выпить определенное количество черного сорбента. Но, как отмечают эксперты, пациенты вовсе не задумываются о вреде угля и забывают, что это в первую очередь медицинский препарат с расписанным способом применения, четкой дозировкой, показаниями и противопоказаниями.

Первое – повышение риска развитие онкологии. В технологии производства активированный уголь поддается обработке полициклическими углеводородами. Эти вещества имеют накопительное свойство в организме человека. По данным экспертов, достаточно лишь в несколько раз увеличить допустимую дозировку или начать систематический прием, и вредные микрокомпоненты проникнут в клетки дезоксирибонуклеиновой кислоты, вызвав ее повреждение. Полициклические углероды преобразуются в канцерогены и вызывают злокачественные процессы в организме.

Второе, что отметили специалисты – коллапс легких. При неправильном использовании или во время приема препарата детьми таблетка сорбента может попасть в дыхательные пути, что повлечет серьезные осложнения и даже полную остановку дыхания. Кроме того, хотя свойство абсорбировать токсины - это положительное и ключевое качество угля, оно одновременно является и отрицательным. Если принимать другие лекарства за несколько часов до или после активированного сорбента, они точно так же выведутся из организма, как и токсины. Способность угля «притягивать и утилизировать» сделает бесполезными приемы других медикаментов. Четвертое – ухудшение переваривания пищи. Точно таким же способом, как и в предыдущем пункте, уголь не дает ферментам поджелудочной железы выработаться и обработать поступившую еду. Поэтому процесс пищеварения значительно хуже, что чревато тяжестью и болью в эпигастральной области живота и нарушениями работы кишечника.

Помимо вышеописанного, данный препарат нарушает состав крови, так как связывает полезные вещества, среди которых кальций и магний, и выводит их с мочевыми солями. В результате такого сбоя в циркуляции необходимых микроэлементов истощается сократительная функция сердца, что повышает риск ишемического приступа.

Специалисты не отрицают пользу активированного угля в случае его применения для первичной помощи при пищевых и алкогольных отравлениях. Однако они твердо убеждены, что пациенты должны всерьез относиться к своему здоровью и не нарушать медицинскую инструкцию использования препарата.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:18

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