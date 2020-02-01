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У Ванги обнаружили пугающее пророчество о коронавирусе

У Ванги обнаружили пугающее пророчество о коронавирусе. Предположительно, одно из предсказаний, сделанное в 1970-х годах, могло описывать появление болезни.
У Ванги обнаружили пугающее пророчество о коронавирусе

Сомнения вызывает тот факт, что сообщение Ванги говорит о появлении болезни в Африке, а не КНР. Отмечалось, что первые 25 лет в 21 веке для человечества ознаменуют встречу с неким вирусом.

«Заболевание быстро распространится по всему миру и заберёт большое количество жизней», - сообщала Ванга.

Также предсказание болгарской ясновидящей указывало на поиски вакцины против новой болезни, которые будут длиться по меньшей мере год. Сопоставлять слова строго с коронавирусом нельзя. Интересно, что эксперты сообщили о возможности создания нового лекарства примерно в течение одного года. В Африке появился вирус под кодовым обозначением 2019-cNoV. Прекратить его распространение удалось благодаря помощи Билла Гейтса и его жены Мелинды, предоставившим фондам помощи $10 млн.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:33

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