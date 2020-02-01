У Ванги обнаружили пугающее пророчество о коронавирусе





Сомнения вызывает тот факт, что сообщение Ванги говорит о появлении болезни в Африке, а не КНР. Отмечалось, что первые 25 лет в 21 веке для человечества ознаменуют встречу с неким вирусом., - сообщала Ванга.Также предсказание болгарской ясновидящей указывало на поиски вакцины против новой болезни, которые будут длиться по меньшей мере год. Сопоставлять слова строго с коронавирусом нельзя. Интересно, что эксперты сообщили о возможности создания нового лекарства примерно в течение одного года. В Африке появился вирус под кодовым обозначением 2019-cNoV. Прекратить его распространение удалось благодаря помощи Билла Гейтса и его жены Мелинды, предоставившим фондам помощи $10 млн.