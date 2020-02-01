Наталья Рудова рассказала о трудностях во время ремонта квартиры

Наталья Рудова сообщила, что смогла найти хорошую столярную мастерскую, которая обустроила как первую квартиру актрисы, так и вторую. Она обозначила, что в компании работают профессиональные сотрудники, которым можно доверить работу любой сложности. Бытует мнение, что хорошую команду рабочих очень сложно найти, так как среди большого количества объявлений можно попасть на мошенников. Артистка утверждает, что является человеком, сделавшим два ремонта своими руками с нуля, и знает не по наслышке, что профессиональных людей очень мало. На снимках, предоставленных в публикации, можно увидеть результат работы дизайнера и сотрудников столярной мастерской.Наталья Рудова анонсировала, что позднее опубликует новый пост о профессиональной команде рабочих, которые помогли воплотить в жизнь все задуманные нюансы. Пользователи Сети отметили стильное дизайнерское решение и отменно выполненную работу мастеров. «Шикарный интерьер и сочетание цветов», «Крутой дизайн дверей», «Очень красиво все», «Какая уютная и одновременно изысканная цветовая гамма», «Всё очень красиво, стильно, современно продумано», - выразили свой восторг поклонники актрисы.