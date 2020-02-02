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Беременная экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван снялась с возлюбленным Стивом Кази в фотосессии

Беременная экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван снялась с новым возлюбленным Стивом Кази в фотосессии. Также на странице в Instagram актриса написала, что она самая счастливая девушка.
Беременная экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван снялась с возлюбленным Стивом Кази в фотосессии

Дженна Деван и Ченнинг Татум развелись в 2018 году, у бывших супругов есть дочь Эверли. Несколько месяцев спустя после расставания актриса закрутила рома со Стивом Кази. Осенью прошлого года стало известно, что пара ждет ребенка. Сегодня беременная экс-супруга Ченнинга Татума показала преданным поклонникам черно-белый снимок с новым возлюбленным. На кадрах Дженна Деван сидит на руках у Стива Кази и собирается его поцеловать. Актриса одета в полупрозрачный кружевной халат, из-под которого виден большой живот. Ее возлюбленный одет в белую футболку.

В комментарии к публикации в Instagram экс-супруга Ченнинга Татума призналась в любви Стиву Кази и отметила, что она самая счастливая девушка. Подписчики поздравили пару с грядущим пополнением и написали, что фотосессия получилась очень нежной. Публикация уже набрала почти 225 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:04

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