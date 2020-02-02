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Электрический Odyssey-21 покоряет Дакар

На трассе гонок "Дакар" появилась долгожданная новинка, электрическая версия Odyssey-21. Профессиональный автогонщик Кен Блок показал публике все преимущества спорткара.


Автомобили на электрической тяге занимают все большую долю мирового рынка транспортных средств. Вместе с седанами, внедорожниками и другими типами машин к электромоторам решили обратиться и производители спортивных машин. Так, на гонках "Дакар" вышла на трек модификация Odyssey-21 с электрическим двигателем.

Как отозвался о машине сам гонщик, это первый за всю его жизнь подобный автомобиль. Наилучшие отзывы вызвали скорость разгона спорткара и поведение на дороге. Стоит отметить, что Odyssey-21 представляет класс E в сегменте экстремальных машин. Модель дебютировала в 2019 году на традиционном фестивале в Гудвуде. Сейчас машина уже прошла испытания финального этапа "Дакара".

Мотор транспортного средства развивает мощность в 560 лошадиных сил, суммарно достигая 400 кВт. Первую сотню километров за час машина вбирает за 4,5 секунды, при этом информации о максимально возможной скорости движения пока нет. Интересно, что вес автомобиля составляет всего 1,65 тонны.

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Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 01:05

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