Специалисты из Великобритании рассказали о заразности полезных привычек





Учёные утверждают, при близком контакте с человеком, делающим что-то правильное, есть очень большой шанс начать повторять за ним. Во время проведения эксперимента специалисты пришли к выводу, что полезные дела также заразительны, как инфекционные болезни. Однако не стоит отбрасывать и тот факт, что подобная методика работает и с «плохими» действиями. Примером этому может быть ситуация, в ходе которой можно отследить, если человек начинает вести здоровый образ жизни без вредных привычек, то к нему непременно подключатся и те, с кем он проживает.Стоит отметить, что приниматься за новые свершения лучше в компании с кем-то. При отказе близких от приобщения к желаемому действию есть вероятность найти единомышленников, которые готовы не только к общению, но и могут поддержать в трудную минуту. Данный эффект обоснован научно. Согласно статистическим данным, 17% женщин смогли побороть курение при поддержке спутника, бросающего пагубную привычку или не курящего вовсе. И всё же стоит обратить внимание на противопоказания. Прежде чем перенимать чьё-либо полезное действие, необходимо проконсультироваться со специалистом.