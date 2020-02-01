Пьяных водителей будут лишать прав до решения суда





Соответствующий документ с поправками, которые позволят лишать нетрезвых водителей прав еще до решения суда по их случаям, уже опубликован на едином портале нормативно-правовых актов. Документом предусматривается, что водители, которые были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, а также те, кто отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, будут временно (до решения суда) ограничены в праве управления автомобилем. Такие ограничения, по данным «РГ», сможет накладывать на провинившихся автомобилистов непосредственно инспектор ГИБДД.Кроме всего прочего, в процессуальный кодекс будет введено новое понятие – «залог за авто». Если воитель был пойман за рулем пьяным, то его машина будет направлена на спецстоянку. Забрать автомобиль с нее владелец или его трезвый знакомый смогут лишь после оплаты штрафа или внесения залога в том же размере – от 30 до 50 тысяч рублей.