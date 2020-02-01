Эксперты озвучили 5 полезных свойств граната





Эксперты отметили, что употребление граната нормализует пищеварение. Данный плод рекомендуют употреблять за 20 минут до еды, поскольку он повышает аппетит. Гранат рекомендуют людям с анемией, поскольку он богат на легкоусвояемое железо. Употребление плода поможет снизить давление и уровень холестерина, а также благотворно повлияет на сердечно-сосудистую систему и укрепит стенки сосудов. Зерна граната содержат большое количество витаминов E и F, которые помогают улучшить состояние кожи и противостоять различными инфекциям в организме.Отвар из перегородок данного плода поможет укрепить нервную систему и избавиться от бессонницы. В соке граната содержатся витамин С и антиоксиданты, которые помогают улучшить состояние волос, кожи и укрепляют организм. Специалисты советуют употреблять не больше одного плода в день или выпивать 100 граммов свежевыжатого сока, а людям, имеющим проблемы с желудком, следует проконсультироваться у врача.