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Эксперты озвучили 5 полезных свойств граната

Эксперты рассказали, что гранат укрепляет организм и поможет противостоять различными инфекциям. Специалисты озвучили 5 полезных свойств данного плода.

Эксперты отметили, что употребление граната нормализует пищеварение. Данный плод рекомендуют употреблять за 20 минут до еды, поскольку он повышает аппетит. Гранат рекомендуют людям с анемией, поскольку он богат на легкоусвояемое железо. Употребление плода поможет снизить давление и уровень холестерина, а также благотворно повлияет на сердечно-сосудистую систему и укрепит стенки сосудов. Зерна граната содержат большое количество витаминов E и F, которые помогают улучшить состояние кожи и противостоять различными инфекциям в организме.

Отвар из перегородок данного плода поможет укрепить нервную систему и избавиться от бессонницы. В соке граната содержатся витамин С и антиоксиданты, которые помогают улучшить состояние волос, кожи и укрепляют организм. Специалисты советуют употреблять не больше одного плода в день или выпивать 100 граммов свежевыжатого сока, а людям, имеющим проблемы с желудком, следует проконсультироваться у врача.

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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:10

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