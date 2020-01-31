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В честь 30-летия со дня выхода "Красотки" названы самые интересные факты о легендарном фильме

Самая романтическая комедия «Красотка» в 2020 году празднует 30-летний юбилей, 23 марта 1990 года кинокартину впервые показали в кинотеатрах и она сразу стала культовой. В честь данного юбилея журналисты назвали самые интересные факты о легендарном фильме.
В честь 30-летия со дня выхода "Красотки" названы самые интересные факты о легендарном фильме

«Красотка» является диснеевским фильмом, однако фильм производства Touchstone Pictures ориентировано на взрослую аудиторию. У фильма должен был быть печальный конец. Сценарист Джонатан Лоутон создал социальную драму о проститутке-наркоманке, трагически погибающей в финале. Картина должно была иметь иное название - «$3000». Такую сумму получила Вивиан от Эдварда Льюиса за неделю пребывания с ним. Для искреннего и заразительного смеха главной героини во время просмотра комедии «Я люблю Люси» режиссер решил щекотать актрисе пятки.

Ожерелье Вивиан с рубинами и бриллиантами было настоящим и предоставлено на правах рекламы, за ним наблюдал вооруженный охранник. Оперу Джузеппе Верди «Травиата» выбрали не случайно. Сюжетная линия двух произведений переплетается. Создатели картины очень сильно постарались, чтобы песня Pretty Woman, написанная в 60-х годах Роем Орбисоном, стала саундтреком фильма. Откровенные сцены актриса переживала очень сложно. Выступавшую во время съемок вену на лбу Джулии Робертс очень долго массировали, а крапивницу тонировали гримёры. Ричард Гир самостоятельно написал и сыграл мелодию на фортепиано. Отель, в котором проходили съёмки, продолжает принимать посетителей. Там могут предложить пакет Pretty Woman за 300 тысяч долларов.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:02

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