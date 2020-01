В честь дня рождения Юрия Лозы перечислены пять самых скандальных высказывания артиста

«Он талантливый артист, талантливый композитор, много чего написал. Его называли королем поп-музыки. Само собой, возможно, он не сам все придумал, потому что некоторые его движения были взяты у Боба Фосса, что-то взято у других исполнителей. Тем не менее, из этой кучи он создал образ короля поп-музыки. У него была безумная работоспособность», – заявил Лоза.

Тем не менее Лоза дал совет некоторым фанатам Джексона: «Единственное, отмечу, он дурной пример для тех, кто пытается изменить себя до такой степени, что это все уже приводит к гибели. Если природа дала определенные характеристики, менять их нельзя. Нельзя также переделывать себя полностью. А с музыкальной точки зрения у него все здорово. Со многими музыкантами работал, был уважаемым в музыкальном мире. И та же песня "We Are the World", записанная с кучей музыкантов, говорит о том, что он был авторитетом. Потому что откликнулись ведущие музыканты мира и бесплатно отработали. Это свидетельствует о том, что его уважали во всем мире, а не только его фанаты».

«Есть не менее красивые актрисы, например, Шарлиз Терон или Шерон Стоун, но они в некоторых своих работах заставляют забыть об их внешности и видеть перед собой тех героинь, образы которых воплощают. В ролях Моники я этого пока не заметил. Она, как мне кажется, все свои роли сыграла одной краской, делая упор больше на внешность, чем на актерство как таковое», - заявлял не так давно музыкант.

«Навязчивость публики везде одинакова. Она делится на фанатиков и просто зрителей. Фанатики везде одинаково себя ведут, визжат, бросаются: что в Китае, что в Англии, что в Прибалтике, что в России. А спокойная публика одинаково спокойно всё воспринимает» - сообщил недавно Юрий Лоза.

«Что она делает? Танцует? Песни поет? Книги пишет? Кто она? Мне неизвестно. Пирожок ни с чем, и обсуждать нечего», - прокомментировал такое заявление модели Юрий Лоза.

«Кстати, а для чего вообще снималось это всё? Неужели собирались с помощью этой картины сделать мир лучше? Если нет, тем более... зачем снимали?» - отметил Лоза.





Приводя в пример солистку группы ABBA Агнету Фельтског, ушедшей со сцены из-за страха неадекватного поведения поклонников, а также группу Beatles, фанаты которой готовы были в любой момент растерзать ее участников, Лоза Отметил: