Публикация жены погибшего вместе с дочерью баскетболиста Коби Брайанта собрала 9 миллионов лайков

Гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джанны потрясла весь мир. Жена погибшего некоторое время не выражала публично чувств, которые испытывает. Ее страница стремительно набирала популярность в последние дни, поскольку поклонники спортивного таланта ее мужа ждали, что она непременно отреагирует на случившееся. На момент публикации, в которой Ванесса Брайант поблагодарила всех за поддержку, на ее странице насчитывалось около 8 миллионов подписчиков. Она призналась, что совершенно не представляет, как ей жить дальше, ведь потерять двух близких людей одновременно чрезвычайно тяжело.Подписчики написали множество комментариев со словами поддержки. Многие известные личности высказали свое сочувствие жене спортсмена. Фолловеры писали, что направляют свои молитвы в поддержку погибшим и скорбящим о них. На фотографии, которой Ванесса Брайант сопроводила публикацию, изображена вся семья – она вместе с супругом и четыре дочери.