Дворецкий принцессы Дианы опубликовал ее послание сыновьям Уильяму и Гарри

Пол Баррел опубликовал черно-белый снимок принцессы Уэльской с сыновьями, под которым показал написанное ею от руки письмо. В описании под снимком писатель подчеркнул, что «во время начала новой жизни Гарри, Меган и Арчи, он вспоминает чувствительные слова принцессы Дианы, которые являются актуальными до этого времени». Принцесса Уэльская написала, что любит своих мальчиков больше всего и надеется, что «посаженные ею семена вырастут, и дадут им силу, знания и необходимую стабильность». Пожелание стабильности в данное время является актуальным, поскольку в королевской семье присутствует множество разногласий.Теперь между братьями Уильямом и Гарри очень сложные отношения, их жены соперничают между собой. Решение герцогов Сассекских о начале самостоятельной жизни в Канаде и финансовой независимости вызвало много критики в их адрес и адрес монаршей семьи. Если бы принцесса Диана была жива, то, возможно, смогла бы наладить отношения между своими сыновьями и всеми членами королевской семьи.