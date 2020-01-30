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Сергей Шнуров посвятил китайскому коронавирусу стихотворение

Сергей Шнуров написал новое стихотворение, посвященное вспышке китайского коронавируса. Своим творчеством музыкант поделился в Instagram.

В связи со вспышкой смертельного недуга Сергей Шнуров порекомендовал подписчикам путешествовать по странам мира, "пока нет очередей”. Дело в том, что власти внедряют методы проверки пассажиров на заболевание при прибытии в аэропорты. Он заметил, что без китайцев стало тихо в Лувре и Эрмитаже, а также подчеркнул, что даже произошедшее "лихо" может что-то дать. В комментариях поклонники обсудили последние новости о заболевании, а также согласились, что европейских столицах и Москве стало гораздо меньше туристов из Китая.

Однако некоторые подписчики Шнурова назвали этот стих “не смешным”, поскольку недуг уносит жизни людей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:48

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