Сергей Шнуров посвятил китайскому коронавирусу стихотворение

В связи со вспышкой смертельного недуга Сергей Шнуров порекомендовал подписчикам путешествовать по странам мира, "пока нет очередей”. Дело в том, что власти внедряют методы проверки пассажиров на заболевание при прибытии в аэропорты. Он заметил, что без китайцев стало тихо в Лувре и Эрмитаже, а также подчеркнул, что даже произошедшее "лихо" может что-то дать. В комментариях поклонники обсудили последние новости о заболевании, а также согласились, что европейских столицах и Москве стало гораздо меньше туристов из Китая.Однако некоторые подписчики Шнурова назвали этот стих “не смешным”, поскольку недуг уносит жизни людей.