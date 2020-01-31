В день рождения Веры Глаголевой названы лучшие фильмы с участием актрисы





Главные роли в фильме исполнили Вера Глаголева и Виктор Проскурин. Героиня актрисы давно живет самостоятельно, не надеясь на чью-то помощь, решая проблемы своими силами и не мечтая о встрече со сказочным принцем. Как часто бывает, неожиданная встреча привносит перемены в жизнь главной героини, которая приводит к тому, что женщина смогла ощутить себя хрупкой и нежной. Несмотря на это, она продолжает придерживаться жизненного принципа «я сама», однако понимает, что встретила «того самого». Нежная история любви давно завоевала любовь зрителей, однако очередной просмотр фильма «Выйти замуж за капитана», или же первое знакомство с лентой не оставят ни одного зрителя равнодушным.Режиссером указанной ленты стал Тигран Кеосаян, а главных персонажей воплотили Вера Глаголева и Александр Збруев. В фильме рассказывается о девочке Саше, жизнь которой отличается от таковой у сверстников. Дело в том, что мать героини – состоятельный банкир, однако наследница мечтает, чтобы мать обратила на нее внимание, переключив его с работы на дочь. Ситуация меняется в тот момент, когда взломщик, отбывающий наказание в тюрьме, но выпущенный на праздники на свободу, появляется в квартире матери и дочери. Саша смогла устроить ловушку для грабителя, когда он намеревался заполучить немалые деньги, после чего они оба поняли о схожести их целей – девочка мечтала избавить мать от сбережений, а вор – заполучить круглую сумму, чтобы вернуть потерянное.В фильме рассказывается об истории любви пары Сергея и Марии, которые погибают во время боев в Аджимушкайских катакомбах. Речь идет о такой ситуации, когда судьба пощадит влюбленных и они остаются в живых. В ленте становятся известными подробности их дальнейшей жизни.Фильм снят по мотивам пьесы Максима Горького «На дне» режиссером Юлием Карасиком, а главные роли сыграли Иннокентий Смоктуновский, Михаил Глузский, Алексей Петренко и Вера Глаголева. Именно их герои много лет живут без солнца в прямом и переносном смысле, борясь за надежду, справедливость и чувство собственного достоинства. Данный фильм получил множество положительных отзывов, а те, кто его хоть раз видели, сообщали, что лента смотрится на одном дыхании, заставляя вновь и вновь возвращаться к киноистории.Такое название носит мини-сериал, главную роль в котором сыграла Вера Глаголева. Героиней оказалась врач-гинеколог, к которой на прием приходят различные люди со своими историями и проблемами. Работа в этой сфере заставила главную героиню переосмыслить свою жизнь, что привело к изменениям. Она решает открыть свой собственный бизнес, который заключается в частной консультации гинеколога по тем или иным вопросам.Примечательно, что каждый человек, который обратился к врачу за помощью, становился не просто пациентом, а доверенным лицом. По этой причине героиня в исполнении Веры Глаголевой становится участницей интересных историй и непредсказуемых ситуаций.