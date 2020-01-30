Татьяна Тотьмянина архивным фото почтила память умершей матери

Мать Татьяны Тотьмяниной ушла из жизни в 2009 году, она даже не успела увидеть старшую внучку. Спортсменка до сих пор не может смириться с потерей, которая произошла как раз в январе. В связи с этим фигуристка опубликовала архивный снимок, на котором она изображена вместе с мамой.Подписчики выразили свое сочувствие Тотьмяниной. Многие подчеркнули, что именно мона многое вложила в олимпийскую чемпионку. Один из пользователей отметил, что Наталья Васильевна никогда не сидела на трибуне во время тренировок, а всегда стояла за бортиком ледовой арены, чтобы поддержать дочь. Кто-то предположил, что родительница жестко контролировала спортсменку, но это была необходимая мера для высоких достижений, которыми впоследствии чемпионка прославила страну. Подписчики также выразили свое мнение, что младшая дочь фигуристки невероятно похожа на маму.