Женщина с тремя детьми 34 дня блуждала в джунглях на границе Перу и Колумбии





Согласно предоставленным данным, 40-летняя гражданка и ее дети 14, 12 и 10 лет отправились по общеизвестной дороге навстречу к главе семейства. Семья прошла вдоль местной речки Путумайо, однако выход из джунглей им найти не удалось. В итоге, в течение более чем месяца они блуждали у границы между двумя государствами. Все это время люди питались всем, что им удалось найти в своем опасном путешествии. Также они постоянно останавливались, чтобы пополнить запасы воды и не упасть в обморок.В итоге пострадавшие особы пришли к племени секойя, а те проинформировали о них военнослужащих. Женщина и ее дети были госпитализированы с истощением и обезвоживанием, теперь же они проходят проверку на наличие желтой лихорадки, а также малярии.