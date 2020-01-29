«Война» между фанатами Витаса и Димаша Кудайбергена возобновилась из-за «Оперы №2»





«Война» между фанатами исполнителей началась ещё в 2017 году. Как известно, какое-либо нелегальное использование различных материалов влечет за собой судебную ответственность. Поклонники певцов активно начали враждовать между собой, защищая своих кумиров. Организация, которая представляет интересы Витаса, подала в суд на Димаша Кудайбергена за использование песни без разрешения самого автора. Музыканты ранее не были лично знакомы и никогда не ссорились или высказывали негатив в сторону друг друга, но это не остановило шквал ненависти от фанатов.Витас официально сообщал в своих социальных сетях, что он не подавал на музыканта иск и нейтрально к нему относится. Претензии были предъявлены не Кудайбергену, а его представителям из китайской телекомпании. Несмотря на слова знаменитостей, фанаты не остановили «войну» между собой и продолжают поддерживать своих кумиров. Подписчики Витаса передерживаются своего мнения, что Димаш Кудайберген притесняет его, и наоборот.