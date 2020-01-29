«Война» между фанатами Витаса и Димаша Кудайбергена возобновилась из-за «Оперы №2»
«Война» между фанатами эстрадного певца Витаса и казахского мультиинструменталиста Димаша Кудайбергена возобновилась. На этот раз причиной споров между поклонниками артистов стала музыкальная композиция российского исполнителя под названием «Опера No2», которую без разрешения спел его зарубежный коллега на конкурсе «I am a Singer» для вокалистов.
«Война» между фанатами исполнителей началась ещё в 2017 году. Как известно, какое-либо нелегальное использование различных материалов влечет за собой судебную ответственность. Поклонники певцов активно начали враждовать между собой, защищая своих кумиров. Организация, которая представляет интересы Витаса, подала в суд на Димаша Кудайбергена за использование песни без разрешения самого автора. Музыканты ранее не были лично знакомы и никогда не ссорились или высказывали негатив в сторону друг друга, но это не остановило шквал ненависти от фанатов.
Витас официально сообщал в своих социальных сетях, что он не подавал на музыканта иск и нейтрально к нему относится. Претензии были предъявлены не Кудайбергену, а его представителям из китайской телекомпании. Несмотря на слова знаменитостей, фанаты не остановили «войну» между собой и продолжают поддерживать своих кумиров. Подписчики Витаса передерживаются своего мнения, что Димаш Кудайберген притесняет его, и наоборот.
«Война» между фанатами исполнителей началась ещё в 2017 году. Как известно, какое-либо нелегальное использование различных материалов влечет за собой судебную ответственность. Поклонники певцов активно начали враждовать между собой, защищая своих кумиров. Организация, которая представляет интересы Витаса, подала в суд на Димаша Кудайбергена за использование песни без разрешения самого автора. Музыканты ранее не были лично знакомы и никогда не ссорились или высказывали негатив в сторону друг друга, но это не остановило шквал ненависти от фанатов.
Витас официально сообщал в своих социальных сетях, что он не подавал на музыканта иск и нейтрально к нему относится. Претензии были предъявлены не Кудайбергену, а его представителям из китайской телекомпании. Несмотря на слова знаменитостей, фанаты не остановили «войну» между собой и продолжают поддерживать своих кумиров. Подписчики Витаса передерживаются своего мнения, что Димаш Кудайберген притесняет его, и наоборот.
ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 20:45