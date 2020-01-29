Максим Галкин в телепередаче «Лучше всех!» пообщался с годовалым малышом

Максим Галкин решил поделиться необычным видеороликом в соцсети Instagram. Кадры продемонстрировали отрывок из развлекательного шоу «Лучше всех!», гостем которого выступил маленький Данила. Во время разговора наступил тот момент, когда мальчик обратил внимание на своего годовалого брата Диму, наблюдающего за происходящим из зала. Шоумен не растерялся и пригласил малыша присоединиться к диалогу. Усевшись рядом с ведущим, он заявил, что диван довольно удобный.Юморист порекомендовал ребенку поспать, а сам продолжил беседу с его братом. Хотя он и притворился спящим, но потом вступил в разговор. На вопрос Галкина: «Проснулся, что ли?», он ответил: «Еще нет». Серьезный настрой малыша и умилительная реакция зала вызвали восхищение у подписчиков комика, которые поблагодарили его за очередную порцию позитивного настроения. На данный момент публикация с фрагментом передачи набрала больше 500 тысяч просмотров и 800 комментариев.