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Названы самые востребованные модели «КАМАЗ» среди получателей лизинга

Стали известны наиболее востребованные модели марки «КАМАЗ» в сегменте оформления лизинга. По данным аналитиков, за прошлый год клиентами соответствующей программы от производителя приобретались тягачи КАМАЗ-5490.
Названы самые востребованные модели «КАМАЗ» среди получателей лизинга

Высокий интерес проявлялся к газодизельной версии авто, оснащённой полуприцепом «НЕФАЗ». В соответствии со словами пресс-центра компании, на второй позиции располагается трёхосный самосвал КАМАЗ-6520. Также высокий показатель востребованности в рамках приобретения модели в лизинг отмечается на КАМАЗ-45143 в формате самосвала.

В 2019 году лизинговое отделение «КАМАЗ» предоставило потребителям более 4,46 тысячи грузовиков, хотя изначально планировалось поставить по этой программе порядка 2,7 тысячи единиц авто. Клиенты российской компании смогли получить 2,12 тысячи прицепов, а также 63 автобуса. Андрей Гладков из дирекции «Лизинговой компании «КАМАЗ» во время общения с журналистами сообщил, что за 3 последних года производитель показал стабильную позитивную динамику роста продаж.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:23

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