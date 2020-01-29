Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»





Соответствующее заявление было сделано во время интервью для портала cybersport.ru. Милкер отметил, что уже в момент анонса Warcraft III в версии Reforged он также продолжала работу над игрой Heroes of the Storm. К созданию ремейка он смог приступить лишь спустя 6 месяцев до непосредственного релиза.Отметим, что релиз Warcraft III: Reforged был проведён 29 января 2020-го. За первые часы после выпуска игры пользователи оставили ряд неоднозначных отзывов относительно игры.