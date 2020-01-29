Купе Alpine A110 подготовили для поездок в горы





Автомобиль с индексом Sports X получил лифт-набор подвески, а также крепление для размещения на крыше горных лыж. Сам проект Alpine при своей переработки под горную тематику имеет заметную стилистику под Sports X. Модель получила специальные защитные пластины на фронтальной и кормовой частях корпуса, обновлённые обвесы и более крупные воздухозаборники.Клиренс новой версии купе увеличили на 0,6 см. При этом ширина корпуса стала больше на 8 см. Говоря о технической стороне вопроса, автомобиль получил турбированный силовой агрегат объёмом 1,8 л. В версиях Legende и Pure он генерирует 252 «лошадей» мощности. Версия A110S позволяет выжать из него 292 «лошадок». Силовые агрегаты работают в паре с 7-секционной роботизированной трансмиссией, использующей 2 сцепления. Привод предусмотрен исключительно задний.