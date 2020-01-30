Врачи рассказали о семи популярных мифах об аденоидах у детей





Глоточная миндалина представляет собой скопление лимфоидной ткани, которая защищает верхние дыхательные пути. Аденоиды называют фильтром, который не позволяет различным инфекциям проникать внутрь. Когда ребенок вдыхает, бактерии оседают на этой «брони», а в легкие поступает уже очищенный воздух. Поэтому, при ОРВИ происходит увеличение аденоидов, а значит, защитные силы организма активизируются. Миф о том, что детский храп возникает из-за аденоидов, правдив отчасти. Причиной явления также могут быть проблемы неврологического характера, заложенный нос или небные миндалины.Правдив тот факт, что после проведения операции аденоиды могут повторно вырасти только в 7% случаев. Зависит это только от качества проведения хирургического вмешательства. Также не следует путать диагнозы аденоидит и аденоиды. В первом случае происходит воспалительный процесс носоглоточной миндалины, который может проникнуть и в другие органы.Мифом является мнение, что аденоиды обязательно нужно удалять. Существует четыре степени патологии глоточной миндалины и операция показана только тогда, когда перекрывается от 66 до 100% отверстия, выходящего в носоглотку. Не стоит переживать, что организм в таком случае останется без защиты. Несколько месяцев после операции защитные функции выполняют кольцевые миндалины.Аденоиды с возрастом обычно проходят, но нужно следить, чтобы болезнь не стала хронической. Поэтому, важно своевременно обращаться за медицинской помощью и лечить детей.