В Сети обсуждают фото Николая Баскова с ребенком на руках
В своем микроблоге Instagram «золотой голос России» Николай Басков опубликовал снимок с ребенком на руках, сделанный на борту самолета. В Сети активно начали обсуждать это фото и даже заявили, что малыш «копия Коли».
Многие комментаторы отметили, что Николаю Баскову очень идет роль отца девочки. Фолловеры призвали артиста «создать такое чадо, так как время идет». Музыканту пожелали скорейшего пополнения в семье. Некоторые поклонники подумали, что артист держит на руках своего ребенка. Его поздравили с рождением дочери и даже спрашивали, как назвали чадо, но большинство подписчиков все-таки поняли, что у Николая Баскова нет родственных связей с малышкой.
Видимо, в самолете артиста попросили сфотографироваться, после чего родители девочки опубликовали фото в Сети, а знаменитость решил поделиться кадром в своем микроблоге. У Николая Баскова один ребенок – сын Бронислав. Мальчику 13 лет и родился он в браке со Светланой Шпигель, дочерью популярного продюсера. В отношениях с экс-супругой певец состоял семь лет.
Многие комментаторы отметили, что Николаю Баскову очень идет роль отца девочки. Фолловеры призвали артиста «создать такое чадо, так как время идет». Музыканту пожелали скорейшего пополнения в семье. Некоторые поклонники подумали, что артист держит на руках своего ребенка. Его поздравили с рождением дочери и даже спрашивали, как назвали чадо, но большинство подписчиков все-таки поняли, что у Николая Баскова нет родственных связей с малышкой.
Видимо, в самолете артиста попросили сфотографироваться, после чего родители девочки опубликовали фото в Сети, а знаменитость решил поделиться кадром в своем микроблоге. У Николая Баскова один ребенок – сын Бронислав. Мальчику 13 лет и родился он в браке со Светланой Шпигель, дочерью популярного продюсера. В отношениях с экс-супругой певец состоял семь лет.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:00