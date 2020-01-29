В Сети обсуждают фото Николая Баскова с ребенком на руках

Многие комментаторы отметили, что Николаю Баскову очень идет роль отца девочки. Фолловеры призвали артиста «создать такое чадо, так как время идет». Музыканту пожелали скорейшего пополнения в семье. Некоторые поклонники подумали, что артист держит на руках своего ребенка. Его поздравили с рождением дочери и даже спрашивали, как назвали чадо, но большинство подписчиков все-таки поняли, что у Николая Баскова нет родственных связей с малышкой.Видимо, в самолете артиста попросили сфотографироваться, после чего родители девочки опубликовали фото в Сети, а знаменитость решил поделиться кадром в своем микроблоге. У Николая Баскова один ребенок – сын Бронислав. Мальчику 13 лет и родился он в браке со Светланой Шпигель, дочерью популярного продюсера. В отношениях с экс-супругой певец состоял семь лет.