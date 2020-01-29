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В Сети обсуждают фото Николая Баскова с ребенком на руках

В своем микроблоге Instagram «золотой голос России» Николай Басков опубликовал снимок с ребенком на руках, сделанный на борту самолета. В Сети активно начали обсуждать это фото и даже заявили, что малыш «копия Коли».
В Сети обсуждают фото Николая Баскова с ребенком на руках

Многие комментаторы отметили, что Николаю Баскову очень идет роль отца девочки. Фолловеры призвали артиста «создать такое чадо, так как время идет». Музыканту пожелали скорейшего пополнения в семье. Некоторые поклонники подумали, что артист держит на руках своего ребенка. Его поздравили с рождением дочери и даже спрашивали, как назвали чадо, но большинство подписчиков все-таки поняли, что у Николая Баскова нет родственных связей с малышкой.

Видимо, в самолете артиста попросили сфотографироваться, после чего родители девочки опубликовали фото в Сети, а знаменитость решил поделиться кадром в своем микроблоге. У Николая Баскова один ребенок – сын Бронислав. Мальчику 13 лет и родился он в браке со Светланой Шпигель, дочерью популярного продюсера. В отношениях с экс-супругой певец состоял семь лет.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:00

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