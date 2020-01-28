АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

На проект принесли квитанцию с суммой долга звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель

Звезде скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольге Рапунцель принесли долговую квитанцию. Счет выставили за то, что она постоянно оскорбляет свою коллегу по телестройке Александру Черно.

На проект принесли квитанцию с суммой долга звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель

Александра Черно и Ольга Рапунцель достаточно долго думали, как им поступить, чтобы сохранить нейтралитет друг с другом. Так, за оскорбления в адрес друг друга они решили установить материальную компенсацию.

У Ольги Рапунцель в итоге все-таки не получилось сдержаться и она первая опустилась до очередных оскорблений. Естественно, что в итоге постепенно за каждое нехорошее слово ей нужно заплатить.

Однако сама Ольга Рапунцель вносить деньги за свое поведение не намерена, более того, она считает, что Александра Черно вымогательница, которая пытается получить деньги ни за что.


Тем не менее, Александра Черно не собирается оставлять эту ситуацию так просто и даже оставила Ольге Рапунцель в двери квитанцию с точной суммой, которая составляет 75 тысяч рублей. Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель предпочла проигнорировать ее требование отдать эти деньги.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сосо Павлиашвили использует свои гонорары для строительства церкви в…
Звезда «Дом-2» Алексей Самсонов втоптал в грязь Андрея Черкасова, рассказав, как всё было на самом…
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и…
Физики выяснили, что происходит с энергией тела человека после…
Кейт Миддлтон посетила госпиталь для детей в Лондоне без кольца принцессы…
Звонки Windows 10 со смартфона стали доступны для всех…
Максим Галкин назвал главную опасность многоэтажной застройки в…
"Я скоро вернусь": Виктория Боня вышла на связь с подписчиками после слухов о пропаже в…
На проект принесли квитанцию с суммой долга звезды «Дом-2» Ольги…
Мария Шарапова показала в соцсетях кольцо с…
Потап предпочитает принимать душ вместе с Настей…
Беккужев о назначении ведущим «Дома-2»: «Участники думали, что это…
"Будь ты проклят, приятель": Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о гневе поклонников Бузовой после прихода в команду…
Игорь Сивов позволяет певице Нюше читать его личные…
Звезда «Дом-2» Катя Скютте сломала…
Перечислены 6 симптомов скрытой пневмонии, отличающие её от…
В Сети рассказали о звездах эстрады, добившихся успеха без окончания…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу…
Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в…
Юлия Михалкова вслед за Максимом Галкиным промочила ноги на Багамских…
Человечество может настигнуть новое массовое…
Супруга Дмитрия Маликова Елена сравнила свою дочь Стефанию с белым…
Врачи назвали 5 заблуждений в правилах…
Людмила Поргина рассказала о последних словах Николая…
Разгорелся скандал после вопроса звезды «Дом-2» Александры Артёмовой про молочную…
Врачи рассказали о главных мифах, касающихся недержания…
Алла Пугачева высказалась о сюжете, в котором Максима Галкина смыло волной на гастролях в…
Диана Шурыгина после слухов о разводе с мужем задумалась о…
Просмотреть все новости