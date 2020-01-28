На проект принесли квитанцию с суммой долга звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель





Александра Черно и Ольга Рапунцель достаточно долго думали, как им поступить, чтобы сохранить нейтралитет друг с другом. Так, за оскорбления в адрес друг друга они решили установить материальную компенсацию.У Ольги Рапунцель в итоге все-таки не получилось сдержаться и она первая опустилась до очередных оскорблений. Естественно, что в итоге постепенно за каждое нехорошее слово ей нужно заплатить.Однако сама Ольга Рапунцель вносить деньги за свое поведение не намерена, более того, она считает, что Александра Черно вымогательница, которая пытается получить деньги ни за что.Тем не менее, Александра Черно не собирается оставлять эту ситуацию так просто и даже оставила Ольге Рапунцель в двери квитанцию с точной суммой, которая составляет 75 тысяч рублей. Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель предпочла проигнорировать ее требование отдать эти деньги.