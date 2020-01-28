Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и видеоигру





Анджей Сапковский признался, что сам попросил создателей сериала его не беспокоить лишний раз, потому что не любит, когда много работает в течение длительного времени. Писатель поделился, что труду предпочитает отдых, как и каждый человек на планете. Создатель «Ведьмака» полагает, что не следует сравнивать игры и сериалы, потому что они отличаются подходами, принципами создания и целью, которую хотят достичь.Также литератор отметил, что никогда сам не увлекался играми, поэтому с ними он не может ничего сравнить. Сапковский сообщил, что долгое время не решался на экранизацию своей книги, несмотря на множество обращений с подобным предложением. Он дал свое согласие тем людям, которые, по его мнению, и вправду были заинтересованы. Писатель рассказал, что не испытывает особых ожиданий от второго сезона сериала, чтобы позже иметь возможность быть приятно удивленным.