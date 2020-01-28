Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и видеоигру
Автор серии книг «Ведьмак» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и видеоигру. Польский писатель рассказал, что свое предпочтение он всегда отдавал книгам, а игры никогда не представляли для него особого интереса.
Анджей Сапковский признался, что сам попросил создателей сериала его не беспокоить лишний раз, потому что не любит, когда много работает в течение длительного времени. Писатель поделился, что труду предпочитает отдых, как и каждый человек на планете. Создатель «Ведьмака» полагает, что не следует сравнивать игры и сериалы, потому что они отличаются подходами, принципами создания и целью, которую хотят достичь.
Также литератор отметил, что никогда сам не увлекался играми, поэтому с ними он не может ничего сравнить. Сапковский сообщил, что долгое время не решался на экранизацию своей книги, несмотря на множество обращений с подобным предложением. Он дал свое согласие тем людям, которые, по его мнению, и вправду были заинтересованы. Писатель рассказал, что не испытывает особых ожиданий от второго сезона сериала, чтобы позже иметь возможность быть приятно удивленным.
Анджей Сапковский признался, что сам попросил создателей сериала его не беспокоить лишний раз, потому что не любит, когда много работает в течение длительного времени. Писатель поделился, что труду предпочитает отдых, как и каждый человек на планете. Создатель «Ведьмака» полагает, что не следует сравнивать игры и сериалы, потому что они отличаются подходами, принципами создания и целью, которую хотят достичь.
Также литератор отметил, что никогда сам не увлекался играми, поэтому с ними он не может ничего сравнить. Сапковский сообщил, что долгое время не решался на экранизацию своей книги, несмотря на множество обращений с подобным предложением. Он дал свое согласие тем людям, которые, по его мнению, и вправду были заинтересованы. Писатель рассказал, что не испытывает особых ожиданий от второго сезона сериала, чтобы позже иметь возможность быть приятно удивленным.
Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:00