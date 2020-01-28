АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и видеоигру

Автор серии книг «Ведьмак» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и видеоигру. Польский писатель рассказал, что свое предпочтение он всегда отдавал книгам, а игры никогда не представляли для него особого интереса.
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и видеоигру

Анджей Сапковский признался, что сам попросил создателей сериала его не беспокоить лишний раз, потому что не любит, когда много работает в течение длительного времени. Писатель поделился, что труду предпочитает отдых, как и каждый человек на планете. Создатель «Ведьмака» полагает, что не следует сравнивать игры и сериалы, потому что они отличаются подходами, принципами создания и целью, которую хотят достичь.

Также литератор отметил, что никогда сам не увлекался играми, поэтому с ними он не может ничего сравнить. Сапковский сообщил, что долгое время не решался на экранизацию своей книги, несмотря на множество обращений с подобным предложением. Он дал свое согласие тем людям, которые, по его мнению, и вправду были заинтересованы. Писатель рассказал, что не испытывает особых ожиданий от второго сезона сериала, чтобы позже иметь возможность быть приятно удивленным.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сосо Павлиашвили использует свои гонорары для строительства церкви в…
Звезда «Дом-2» Алексей Самсонов втоптал в грязь Андрея Черкасова, рассказав, как всё было на самом…
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и…
Физики выяснили, что происходит с энергией тела человека после…
Кейт Миддлтон посетила госпиталь для детей в Лондоне без кольца принцессы…
Звонки Windows 10 со смартфона стали доступны для всех…
Максим Галкин назвал главную опасность многоэтажной застройки в…
"Я скоро вернусь": Виктория Боня вышла на связь с подписчиками после слухов о пропаже в…
На проект принесли квитанцию с суммой долга звезды «Дом-2» Ольги…
Мария Шарапова показала в соцсетях кольцо с…
Потап предпочитает принимать душ вместе с Настей…
Беккужев о назначении ведущим «Дома-2»: «Участники думали, что это…
"Будь ты проклят, приятель": Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о гневе поклонников Бузовой после прихода в команду…
Игорь Сивов позволяет певице Нюше читать его личные…
Звезда «Дом-2» Катя Скютте сломала…
Перечислены 6 симптомов скрытой пневмонии, отличающие её от…
В Сети рассказали о звездах эстрады, добившихся успеха без окончания…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу…
Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в…
Юлия Михалкова вслед за Максимом Галкиным промочила ноги на Багамских…
Человечество может настигнуть новое массовое…
Супруга Дмитрия Маликова Елена сравнила свою дочь Стефанию с белым…
Врачи назвали 5 заблуждений в правилах…
Людмила Поргина рассказала о последних словах Николая…
Разгорелся скандал после вопроса звезды «Дом-2» Александры Артёмовой про молочную…
Врачи рассказали о главных мифах, касающихся недержания…
Алла Пугачева высказалась о сюжете, в котором Максима Галкина смыло волной на гастролях в…
Диана Шурыгина после слухов о разводе с мужем задумалась о…
Просмотреть все новости