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Звезда «Дом-2» Катя Скютте сломала ногу

Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Кате Скютте наложили гипс. Этот год для девушки начался не совсем удачно, но она не спешит расстраиваться и говорит, что жить интересно можно даже если у тебя сломана нога.

Звезда «Дом-2» Катя Скютте сломала ногу

Звезда скандального телевизионного шоу «Дом-2» Катя Скютте разместила в Сети фотографию, где видно, что ее нога забинтована. У девушки перелом ноги, но она утверждает, что все равно намерена жить полноценной и разнообразной жизнью.

Пользователей социальных сетей тут же начало интересовать, а что же произошло с Катей, что она получила настолько серьезную травму.
Катя Скютте пояснила, что перелом у нее незначительный. Она отметила, что шла по лестнице, но ступила мимо ступеньки, у нее поехала нога, а в итоге случился перелом. Также звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Катя Скютте рассказала, что она свободно передвигается сейчас по квартире, но вот с утренними пробежками придется повременить. В интернете девушка также разместила видео, где показала, что ее нога полностью перебинтована.


Напомним, Катя Скютте получила свою известность благодаря участию в проекте "Дом-2", на который она пришла в 2018 году.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:09

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