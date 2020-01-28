Звезда «Дом-2» Катя Скютте сломала ногу





Звезда скандального телевизионного шоу «Дом-2» Катя Скютте разместила в Сети фотографию, где видно, что ее нога забинтована. У девушки перелом ноги, но она утверждает, что все равно намерена жить полноценной и разнообразной жизнью.Пользователей социальных сетей тут же начало интересовать, а что же произошло с Катей, что она получила настолько серьезную травму.Катя Скютте пояснила, что перелом у нее незначительный. Она отметила, что шла по лестнице, но ступила мимо ступеньки, у нее поехала нога, а в итоге случился перелом. Также звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Катя Скютте рассказала, что она свободно передвигается сейчас по квартире, но вот с утренними пробежками придется повременить. В интернете девушка также разместила видео, где показала, что ее нога полностью перебинтована.Напомним, Катя Скютте получила свою известность благодаря участию в проекте "Дом-2", на который она пришла в 2018 году.