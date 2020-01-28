Игорь Сивов позволяет певице Нюше читать его личные переписки
Игорь Сивов признался, что не прячет телефон от жены и позволяет ей читать переписки. Певица Нюша называет свои отношения с отцом Симбы доверительными.
Поклонникам стало интересно, как Игорь Сивов относится к тому, что Нюша читает его личные переписки, о чем певица призналась в одном из интервью. На этот вопрос в своем микроблоге он шуточно ответил: “Сейчас с Симбой разберемся”. Также он снабдил публикацию совместной фотографией с дочерью в короне. Оказалось, что он не прячет телефон от возлюбленной, а также считает, что в их отношениях доверие и понимание без слов стали главными спутниками. Сивов подчеркнул, что после некоторого опыта общения, работы в коллективе, сотрудничества и совместного проживания, к нему пришло понимание, что певица стала “его человеком”. Потом пришла уверенность в партнере, однако она бы не появилась без работы над собой.
Поклонники считают пару гармоничной и настоящей, о чем сообщают под фотографиями супругов в социальных сетях.
Поклонникам стало интересно, как Игорь Сивов относится к тому, что Нюша читает его личные переписки, о чем певица призналась в одном из интервью. На этот вопрос в своем микроблоге он шуточно ответил: “Сейчас с Симбой разберемся”. Также он снабдил публикацию совместной фотографией с дочерью в короне. Оказалось, что он не прячет телефон от возлюбленной, а также считает, что в их отношениях доверие и понимание без слов стали главными спутниками. Сивов подчеркнул, что после некоторого опыта общения, работы в коллективе, сотрудничества и совместного проживания, к нему пришло понимание, что певица стала “его человеком”. Потом пришла уверенность в партнере, однако она бы не появилась без работы над собой.
Поклонники считают пару гармоничной и настоящей, о чем сообщают под фотографиями супругов в социальных сетях.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:11