Игорь Сивов позволяет певице Нюше читать его личные переписки





Поклонникам стало интересно, как Игорь Сивов относится к тому, что Нюша читает его личные переписки, о чем певица призналась в одном из интервью. На этот вопрос в своем микроблоге он шуточно ответил: “Сейчас с Симбой разберемся”. Также он снабдил публикацию совместной фотографией с дочерью в короне. Оказалось, что он не прячет телефон от возлюбленной, а также считает, что в их отношениях доверие и понимание без слов стали главными спутниками. Сивов подчеркнул, что после некоторого опыта общения, работы в коллективе, сотрудничества и совместного проживания, к нему пришло понимание, что певица стала “его человеком”. Потом пришла уверенность в партнере, однако она бы не появилась без работы над собой.Поклонники считают пару гармоничной и настоящей, о чем сообщают под фотографиями супругов в социальных сетях.