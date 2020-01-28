Американские военные испытали группу из множества разноклассовых роботов





Испытания роботов на военной базе “Кемп Шелби”, проведенные в рамках программы OFFSET, были признаны успешными. Проект стартовал в 2016 году и за время его существования ученые смогли найти ПО, помогающее группе роботов объединяться для решения одной или несколько задач. Программа вместила в себе более 100 вариантов тактических действий для проведения боевых операций в условиях города.В декабре 2019 года состоялся третий этап испытаний, во время которых роботам было необходимо решить несколько задач одновременно. В частности, они провели сканирование местности и обнаружили несколько QR-меток, которые говорили об опасности, ценности или интересном объекте. За ними велось наблюдение, а также роботы смогли проинформировать центр о находках.Известно, что программа OFFSET ведет работу над 250 роботами. Проект CODE позволит облегчить работу операторов, находящихся под контролем врага.