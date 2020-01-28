АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Американские военные испытали группу из множества разноклассовых роботов

Американские военные провели испытания группы роботов, представляющих разные классы. Агентство оборонных разработок США опубликовало видео с полигона на YouTube-канале.
Американские военные испытали группу из множества разноклассовых роботов

Испытания роботов на военной базе “Кемп Шелби”, проведенные в рамках программы OFFSET, были признаны успешными. Проект стартовал в 2016 году и за время его существования ученые смогли найти ПО, помогающее группе роботов объединяться для решения одной или несколько задач. Программа вместила в себе более 100 вариантов тактических действий для проведения боевых операций в условиях города.

В декабре 2019 года состоялся третий этап испытаний, во время которых роботам было необходимо решить несколько задач одновременно. В частности, они провели сканирование местности и обнаружили несколько QR-меток, которые говорили об опасности, ценности или интересном объекте. За ними велось наблюдение, а также роботы смогли проинформировать центр о находках.

Известно, что программа OFFSET ведет работу над 250 роботами. Проект CODE позволит облегчить работу операторов, находящихся под контролем врага.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу…
Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в…
Юлия Михалкова вслед за Максимом Галкиным промочила ноги на Багамских…
Человечество может настигнуть новое массовое…
Супруга Дмитрия Маликова Елена сравнила свою дочь Стефанию с белым…
Врачи назвали 5 заблуждений в правилах…
Людмила Поргина рассказала о последних словах Николая…
Разгорелся скандал после вопроса звезды «Дом-2» Александры Артёмовой про молочную…
Врачи рассказали о главных мифах, касающихся недержания…
Алла Пугачева высказалась о сюжете, в котором Максима Галкина смыло волной на гастролях в…
Диана Шурыгина после слухов о разводе с мужем задумалась о…
Американские военные испытали группу из множества разноклассовых…
Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным…
Врачи назвали 4 вещества, разрушающие…
Василий Уткин рассказал о зарплате Кокорина в…
Медики назвали 4 вида варенья, укрепляющие…
Полина Гагарина появилась в откровенном наряде на съемках шоу «Голос.…
Переживания во время просмотра футбола помогают людям сбросить лишний…
Актера Илью Глинникова ограбили в…
Названы 3 самых дорогостоящих танка…
Актриса Блейк Лайвли впервые после родов вышла на красную…
В Турции найдена мозаика, сделанная в бронзовом…
Замечен прототип новой версии Renault…
Эпидемиологи обнаружили под Калугой кладбище животных, зараженных сибирской…
Шарлиз Терон посетила ланч номинантов «Оскар-2020» в необычном…
Осенью в РФ появятся новые кроссовер и седан от марки…
Иранский провидец Салман Салехигударза предсказал будущее России после 11 лет…
Иностранцы оценили «Буханку» дороже LADA Vesta и несколько дешевле…
Просмотреть все новости